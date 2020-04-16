İşte ünlülerin ünlü olmayan eşleri! İlker Ayrık, Seray Sever...

Magazinde çok yer almayan ama yıllardır evlilikleri devam eden ünlüler ile eşlerini sizler için araştırdık. Kendi kabuğunda yaşayan ünlüler ve eşlerini sakin hayatlarından birkaç dakikalığına çıkarıp sizinle paylaşıyoruz. Listemizdeki isimleri görünce istemsizce "Aa bunlar evli miymiş?" diyeceksiniz. İşte karşınızda ışıltılı dünyadan uzak kalan ünlü eşleri...
FOX Ana Haber'in başarılı sunucusu Fatih Portakal, 27 Eylül 1997 yılında hayatını Armağan Toper ile birleştirdi. 20 yılı aşık süredir evli olan çift hala ilk günkü gibi birbirlerine tutkuyla bağlı.
15 yıl platonik devam eden sevginin sonunda çocukluk aşkı ile evlendiğini belirten İlker Ayrık ile eşi Sanem Ayrık 9 yıldır mutlu evliliklerini sürdürüyor. Çift evliliklerini dünyalar tatlısı iki çocuk ile taçlandırdı.
Başarılı oyuncu Fırat Tanış, 2014 yılında Kübra Özay ile evlendi. Çiftin mutlu evlilikleri kız çocuklarının dünyaya gelmesi ile iyice renklendi.
TV8'de yayınlanan "Doya Doya Moda" programında jüri üyeleri arasında yer alan Seray Sever 2018 yılında Eray Bülbül ile nikah masasına oturdu. Çiftin arasındaki 10 yaşlık fark uzun süre magazin gündemini meşgul etti.
Genç oyuncu Sarp Apak, 2018 yılında Barselona'da yapılan nikah töreni ile Bengisu Uzunöz ile evlendi. Çiftin Güney ismini verdikleri oğulları ile mutlu aile tablosu tamamlandı.
Güzelliği ve sempatik halleri ile oyunculuk başarısını taçlandıran Burcu Biricik, 2016 yılında Emre Yetkin ile hayatını birleştirdi. Seyahat etmeyi seven genç çiftin komik halleri takipçilerini gülümsetmeyi başarıyor.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluk dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan, 2005 yılında Neslihan Uğur ile dünya evine girdi. Çiftin iki tane de çocuğu var.
Genç kızların sevgilisi yakışıklı oyuncu Buğra Gülsoy 2018 yılında sade bir kır düğünüyle Nilüfer Gürbüz ile evlendi.
Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol 2017 yılında Mihre Mutlu ile hayatını birleştirdi. Çiftin Helenistik tarzda yaptıkları nikah töreni uzun süre magazin gündeminden düşmedi.
Güzel oyuncu Burcu Kara 2016 yılında Tolga Çevik ile yaptığı talk show programında yönetmen rolü ile tanınan Fırat Parlak ile dünya evine girdi. Çift, mutlu evliliklerini Ali Çınar ismini verdikleri oğulları ile güçlendirdi.
Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tanınan güzel yıldız Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu'nun evlilikleri 2013 yılında gerçekleşti. Çiftin Elisa Güzin adlı bir kız çocuğu var.
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