İşte ünlülerin ünlü olmayan eşleri! İlker Ayrık, Seray Sever...

Magazinde çok yer almayan ama yıllardır evlilikleri devam eden ünlüler ile eşlerini sizler için araştırdık. Kendi kabuğunda yaşayan ünlüler ve eşlerini sakin hayatlarından birkaç dakikalığına çıkarıp sizinle paylaşıyoruz. Listemizdeki isimleri görünce istemsizce "Aa bunlar evli miymiş?" diyeceksiniz. İşte karşınızda ışıltılı dünyadan uzak kalan ünlü eşleri...

FATİH PORTAKAL-ARMAĞAN PORTAKAL

FOX Ana Haber'in başarılı sunucusu Fatih Portakal, 27 Eylül 1997 yılında hayatını Armağan Toper ile birleştirdi. 20 yılı aşık süredir evli olan çift hala ilk günkü gibi birbirlerine tutkuyla bağlı.

İLKER AYRIK- SANEM AYRIK

15 yıl platonik devam eden sevginin sonunda çocukluk aşkı ile evlendiğini belirten İlker Ayrık ile eşi Sanem Ayrık 9 yıldır mutlu evliliklerini sürdürüyor. Çift evliliklerini dünyalar tatlısı iki çocuk ile taçlandırdı.

FIRAT TANIŞ-KÜBRA TANIŞ

Başarılı oyuncu Fırat Tanış, 2014 yılında Kübra Özay ile evlendi. Çiftin mutlu evlilikleri kız çocuklarının dünyaya gelmesi ile iyice renklendi.

SERAY SEVER- ERAY BÜLBÜL

TV8'de yayınlanan "Doya Doya Moda" programında jüri üyeleri arasında yer alan Seray Sever 2018 yılında Eray Bülbül ile nikah masasına oturdu. Çiftin arasındaki 10 yaşlık fark uzun süre magazin gündemini meşgul etti.