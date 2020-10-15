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  4. İşte usta oyuncu İlyas Salman'ın 45 yıllık eşi Gülser Salman

İşte usta oyuncu İlyas Salman'ın 45 yıllık eşi Gülser Salman

15.10.2020 09:58 | Son Güncelleme:
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İşte usta oyuncu İlyas Salman'ın 45 yıllık eşi Gülser Salman

Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman önceki gece Antalya’da hizmet veren bir mekanın açılışına eşiyle birlikte katıldı. İlyas Salman'ın 45 yıllık eşi sosyal medyada gündem oldu.

Cansel Kula’nın sahibi olduğu restoranın açılış gecesine Yeşilçam’ın usta isimlerinden İlyas Salman ile oyuncu Muharrem Erdemir de katıldı.

Okuduğu şiirlerle açılışa renk katan İlyas Salman, gecede kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini de geri çevirmedi.

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İlyas Salman geceye eşi Gülser Salman’la katıldı. 45 yıldır evli olan çiftin Devrim adında bir kızları ve Temmuz Ali adında bir oğulları var. Ekran önünde pek görünmeyen Gülser Salman sosyal medyada da gündem oldu.

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