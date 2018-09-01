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İşte Yağmur Ünal'ın yeni aşkı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.09.2018 10:10 | Son Güncelleme

Türkan Şoray ile Cihan Ünal’ın kızı Yağmur Ünal yeni bir aşka yelken açtı. Gözlerden uzak aşk yaşıyorlar

İşte Yağmur Ünal'ın yeni aşkı

Türkan Şoray ile Cihan Ünal’ın kızı Yağmur (34) yaz başında Kasım Garipoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu ilişki iki ay sürdü. Yağmur üç hafta önce yeni bir aşka yelken açtı.

Yağmur’un yeni gözdesi Kayalar Kimya’nın ortağı, sosyetik modacı Siren Ertan’ın eşi Ersin Kayalar’ın kardeşi Tolga Kayalar (44).

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Sevgililer henüz birbirlerini tanıma aşamasında oldukları için şimdilik gözlerden uzak yerlerde buluşup görüşüyorlar. Siren Ertan kayınbiraderi Tolga Kayalar ile Yağmur Ünal’ın tanışmalarına vesile olmuş. Tolga Kayalar, bir defa evlenmiş, beş yaşında bir kızı var. (Posta)

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Anahtar Kelimeler:
Türkan Şoray yağmur ünal

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