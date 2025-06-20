İsteme merasiminde kapıyı açan gelin şoke oldu! Damat adayını beklerken...

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir kız isteme merasimi gündem oldu. Erkek tarafının kız istemeye geldiği sırada kapıyı heyecanla açan gelin adayı, damat adayıyla karşılaşmak isterken bambaşka bir manzara gördü.

KOLAYLA KARŞILANDI

Karşısında müstakbel damadı görmeyi bekleyen gelin elinde bir poşet dolusu kola ve plastik bardak taşıyan kadınla karşılaştı. O anda isteme için video çektiren gelin kısa süreli bir şok yaşadı.

GELİNİN YÜZ İFADESİ GÜNDEM OLDU

Gelin adayının yüz ifadesi gündem olurken, yayınladığı videoya birçok yorum yağdı. Kaynana eli dolu gelmiş daha ne istiyorsun", "Gelin evine neden kola getirilir ki?", "Ya bacım madem kapıda prodüksiyon yapacaktın, nişanlına söyleseydin önceden", "Kızın yüzünden uyuz olduğu aşırı belli", "Hayaller hayatlar", "Erkek tarafı kesin İnşaat ustası" yorumları yapıldı.