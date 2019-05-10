İşten çıkarıldığı belediyede belediye başkanı oldu!

Güneş'in talebi yerel mahkeme tarafından reddedildi. Daha sonra Yargıtay mahkemenin kararını bozarak 2 yıl sonra Güneş'i görevine iade etti. Göreve iade edildikten sonra Belediye Başkanı Erdoğan Çoban yeniden temizlik işinde çalışması için Güneş'e ihtar yazısı gönderdi. Güneş daha sonra belediyedeki işinden istifa etti.

OYLARIN YÜZDE 65'İNİ ALDI

Yaşananların ardından 3 yıl boyunca 2019 yılında yapılan seçimler için çalışmalara başlayan Güneş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) belediye başkan adayı oldu. DSP, CHP, AK Parti ve Saadet Partisi'nin adaylarının yarıştığı beldede 31 Mart Yerel seçimlerinde kullanılan oyların yüzde 65'ini alan Ali Güneş belediye başkanı seçildi.

'BELEDİYE BAŞKANI OLARAK DÖNMEK İÇİN AHDETTİM'

İşe girdiği tarihten sonra belediye başkanı olana kadar yaşadıklarını anlatan Akarçay Görümlü Belediye Başkanı Ali Güneş, "Yıllardır ben bu topraklarda kaldım. Gözümü açtığımda bu topraklarda buralardaydım. Elimden geldiği kadar bilgim dahilinde insanlara yardımcı olmaya çalıştım. Dolayısıyla mutluluk verici bir olay. Çünkü bulunduğun yerde işçi olarak, insanlara dolaylı yoldan yardımcı olmaya çalışmışsın. Bunu da tescillemek istedim. Belediye başkanı oldum. Tabi ki mutluyum. Çalıştığım bir yerde belediye başkanı olmak, insanlara hizmet konusunda daha yakın olacağım için mutluyum. 2016 yılında iş akdim tamamen feshedildikten sonra belediyeyi terk etmiştim. İşçi olarak kapıların kapanarak çıktığım Görümlü Belediyesi'ne belediye başkanı olarak dönmek için ahdettim. 3 yıllık zaman zarfı içerisinde çok çalıştık ve seçimi kazandık. Şuan Görümlü Belediye Başkanı olarak burada bulunmaktayım. İnsanların hepsi istiyordu. Çünkü geçmişte iş akdimin feshedilmesi vatandaşlarımızı fazlasıyla üzmüştü. Belediye başkanlığını benim kazanmam yönünde insanlar da çaba gösterdi. İnsanlara daha fazla hizmet edebilmek için belediye başkanı oldum" dedi.