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İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’u konu alan ‘Akif’ filminden ilk fragman geldi

09.09.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Akif'in İstanbul'un işgalinden İstiklal Marşı'nın kabul edildiği tarihe kadarki dönemini anlatan "Akif" filmi 12 Mart 2021'de vizyona girecek. Beyazperdede seyircisiyle buluşmaya hazırlanan “Akif” filminin fragmanı yayınlandı.

İstiklal Marşı'nın yazılış serüvenini, şair Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından kesitlerle beyaz perdeye aktaran, yapımcılığını Baran Mayda ve Harun Türk'ün, yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği "Akif" filminin çekimleri İstanbul'da sona erdi.

Filmde, Mustafa Kemal Atatürk'ü Fikret Kuşkan, Mehmet Akif Ersoy'u Yavuz Bingöl ve Ali Şükrü Bey'i Murat Han canlandırıyor. İstanbul'un yanı sıra Ankara, Kastamonu ve Konya'da kurulan setlerde çekilecek film, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabul edilişinin 100. yıl dönümü olan 12 Mart 2021'de vizyona girecek.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet akif Ersoy
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