İstiridye mantarından kokoreç yapıyoruz! Herkes çok sevecek

Ete yakın tadıyla bilinen istiridye mantarından kokoreç yapacağımız kimin aklına gelirdi :) Gerçeğini aratmayacak harika bir tarif hazırladık efendim. Baharatlarla sotelediğimiz istiridye mantarı şahane bir lezzete dönüştü. Denemeyen kalmasın diyor ve hemen tarifimizin detaylarına geçiyoruz.

MALZEMELER

500 gram istiridye mantarı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir çay kaşığı tuz

Bir tatlı kaşığı kekik

Bir tatlı kaşığı pul biber

Servisi için:

1/2 adet beyaz ekmek

Bir paket karışık yeşillik

YAPILIŞI

Yıkayıp kağıt havlu yardımıyla kuruladığınız istiridye mantarlarını minik küpler halinde doğrayın.

Zeytinyağını geniş bir tavada kızdırın. Doğranmış mantarları ekleyip yüksek ateşte suyunu çekene kadar kavurun.

Renk alan mantarlara tuz, kekik ve pul biber ekleyip kavurma işlemini sürdürün. Suyunu çekip çeşnilenen mantarları, ortadan ikiye kesip iç kısmını açtığınız beyaz ekmek arasına doldurun.

Bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürdüğünüz karışık yeşillikler eşliğinde servis edin.



