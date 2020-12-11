İstiridye mantarından kokoreç yapıyoruz! Herkes çok sevecek

Ete yakın tadıyla bilinen istiridye mantarından kokoreç yapacağımız kimin aklına gelirdi :) Gerçeğini aratmayacak harika bir tarif hazırladık efendim. Baharatlarla sotelediğimiz istiridye mantarı şahane bir lezzete dönüştü. Denemeyen kalmasın diyor ve hemen tarifimizin detaylarına geçiyoruz.
500 gram istiridye mantarı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Bir çay kaşığı tuz
Bir tatlı kaşığı kekik
Bir tatlı kaşığı pul biber
Servisi için:
1/2 adet beyaz ekmek
Bir paket karışık yeşillik
Yıkayıp kağıt havlu yardımıyla kuruladığınız istiridye mantarlarını minik küpler halinde doğrayın.
Zeytinyağını geniş bir tavada kızdırın. Doğranmış mantarları ekleyip yüksek ateşte suyunu çekene kadar kavurun.
Renk alan mantarlara tuz, kekik ve pul biber ekleyip kavurma işlemini sürdürün. Suyunu çekip çeşnilenen mantarları, ortadan ikiye kesip iç kısmını açtığınız beyaz ekmek arasına doldurun.
Bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürdüğünüz karışık yeşillikler eşliğinde servis edin.
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