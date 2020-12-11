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İstiridye mantarından kokoreç yapıyoruz! Herkes çok sevecek

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 11.12.2020 14:12 | Son Güncelleme:
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İstiridye mantarından kokoreç yapıyoruz! Herkes çok sevecek

İstiridye mantarından kokoreç olur mu? Bal gibi de olur sevgili okur :) Kokorecin tadını seviyor fakat kokusundan dolayı yiyemiyorsanız ya da sakatat yemeniz yasaksa buyursunlar, alternatifi geldi: İstiridye mantarından kokoreç.

Ete yakın tadıyla bilinen istiridye mantarından kokoreç yapacağımız kimin aklına gelirdi :) Gerçeğini aratmayacak harika bir tarif hazırladık efendim. Baharatlarla sotelediğimiz istiridye mantarı şahane bir lezzete dönüştü. Denemeyen kalmasın diyor ve hemen tarifimizin detaylarına geçiyoruz.

MALZEMELER

500 gram istiridye mantarı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Bir çay kaşığı tuz
Bir tatlı kaşığı kekik
Bir tatlı kaşığı pul biber

Servisi için:
1/2 adet beyaz ekmek
Bir paket karışık yeşillik

YAPILIŞI

Yıkayıp kağıt havlu yardımıyla kuruladığınız istiridye mantarlarını minik küpler halinde doğrayın.
Zeytinyağını geniş bir tavada kızdırın. Doğranmış mantarları ekleyip yüksek ateşte suyunu çekene kadar kavurun.

Renk alan mantarlara tuz, kekik ve pul biber ekleyip kavurma işlemini sürdürün. Suyunu çekip çeşnilenen mantarları, ortadan ikiye kesip iç kısmını açtığınız beyaz ekmek arasına doldurun.

Bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürdüğünüz karışık yeşillikler eşliğinde servis edin.

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