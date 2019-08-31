İsveç'te yüz taramaya 20 bin dolar ceza!

Bir liseye kurulan düzenekle 22 öğrencinin okuldaki tüm hareketlerini izleyen ve sınıfa girdikleri/çıktıkları anları da kaydeden sistem, üç hafta boyunca test edildi.

Geliştiriciler öğrencilerin devam durumunu ve okuldan kaçıp kaçmadıklarını kontrol edecek bir sistem hazırlamak istiyordu.Bu sayede tüm öğrencilerin durumunu yapay zekanın takip etmesini sağlayacaklardı.

Ancak deneyin ortaya çıkmasıyla, The Swedish Data Protection Authority (DPA) devreye girdi. Testin İsveç yasalarına aykırı olduğunu hatırlatarak ilgili kurumlara para cezası kesti.

Öte yandan testin yapılmasına onay veren yerel yöneticiler, çalışmanın çocukların mahremiyetine zarar vermediğini ve verilerin silindiğini de vurgulasalar da cezadan kurtulamadılar.

Kısa bir süre önce de İngiltere’de benzer bir test yapılmış ve bir AVM’yi ziyaret eden müşteriler, haftalar boyunca emniyet müdürlüğünün yüz tarama testine konu olmuşlardı. Testin ortaya çıkmasıyla, aynı testlerin İngiltere’de pek çok noktada tekrarlandığı da anlaşılmış, olay yargıya taşınmıştı.

Peki aynı şey sizin başınıza ne gelse ne hissedersiniz. Birileri sizin yüzünüzü tarasa ve günler boyunca tüm hareketlerinizi gizlice takip etse, tepkiniz nasıl olurdu? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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