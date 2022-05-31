İsveç ve Finlandiya ile ikinci tur görüşmeler ne zaman olacak? İbrahim Kalın'dan açıklama!

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan İsveç ve Finlandiya ile görüşmelere ilişkin önemli bir açıklama geldi. Kalın, 'İsveç ve Finlandiya ile ikinci tur görüşmeler ne zaman olacak?' sorusuna yanıt verdi.

Kalın, İsveç ve Finlandiya ile ilgili görüşmeler için, "Bizim kendilerine sunduğumuz bilgiler ve belgeler ışığında taleplerimiz doğrultusunda nasıl bir yol haritası izleyecekleri, somut adımlar atacaklarına dair bir geri dönüş olmadı. Ancak bunu gördükten sonra sürecin bundan sonraki safhasıyla ilgili ne zaman ne şekilde hangi düzeyde bir toplantı yapılıp yapılmayacağına karar vereceğiz" açıklamasında bulundu.

MUHAMMED BİN SELMAN'IN ZİYARETİ

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Türkiye ziyaretine ilişkin konuşan İbrahim Kalın, "Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın haziran ayinda ziyaretini gerçekleştirmesini bekliyoruz" dedi.

GIDA KRİZİ

Gıda krizine ilişkin de açıklamalarda bulunan Kalın şu ifadelri kullandı:

Bildiğiniz gibi özellikle Ukrayna ve Rusya'dan gelecek tahıl ürünlerinin uluslararası piyasalara ulaştırılması konusu büyük önem arz ediyor. Aksi halde bütün dünya gıda kriziyle karşı karşıya gelecek.

Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Türkiye’de yapılacak toplantılarda karara bağlanacak. Dünya gıda krizinin önlenmesi noktasında Turkiye çok önemli bir rol oynamış olacak.

DHA

