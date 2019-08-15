Mynet Trend

2 Euroya oynadığı loto 209 milyon kazandırdı!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 15.08.2019 10:37 | Son Güncelleme

İtalya'da bir talihli 2 euro (yaklaşık 12,5 TL) vererek oynadığı bilete büyük ikramiye isabet etmesi sonucu yaklaşık 1,3 milyar Türk lirasının sahibi oldu.

2 Euroya oynadığı loto 209 milyon kazandırdı!

İtalyan basınındaki haberlere göre, ülkede popüler olan "SuperEnalotto" oyununda kuzeydeki Milano yakınlarındaki Lodi kasabasında 2 euroya bilet alan talihli, bir gecede milyoner oldu.

Sahibini 209 milyon euronun (yaklaşık 1,3 milyar Türk lirası) sahibi yapan bilet, Lodi'deki bir büfeden satıldı.

Marino isimli büfenin sahibi Marisa Caserini, büyük ikramiyeyi kazanan bileti kendisinin sattığını belirterek, çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Biletin bir kişi tarafından makineye oynatıldığını ifade eden Caserini, biletin 1 ile 90 arasında rastgele belirlenen 6 sayıdan oluştuğunu aktardı.

209 milyon euro ile ülke tarihinin en büyük ikramiyesini kazandıran şanslı numaralar ise "7, 32, 41, 59, 75 ve 76" oldu.

Söz konusu meblağın Avrupa'nın da en büyük ikramiyesi olduğu belirtildi.

Ülkedeki en büyük ikramiye ise 30 Ekim 2010'daki çekilişte verilmişti. O günkü şanslı rakamların yazılı olduğu bilet, sahibine 177,7 milyon euro kazandırmıştı.

KAYNAK: AA

Keşfedilmemiş yerleri var! Herkes oraya gidiyorKeşfedilmemiş yerleri var! Herkes oraya gidiyor
İlk eşcinsel cumhurbaşkanı adayına tehdit yağıyor!İlk eşcinsel cumhurbaşkanı adayına tehdit yağıyor!
Rayların kenarında ürküten görüntüRayların kenarında ürküten görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
italya Euro 209 milyon LOTO

En Çok Okunan Trend Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 'Turuncu' uyarı verildi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 'Turuncu' uyarı verildi

Süper Kupa'da taraftar sahaya girdi!

Süper Kupa'da taraftar sahaya girdi!

Bir gecede milyoner oldu!

Bir gecede milyoner oldu!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Uzun süre bu halde görüntülendiler

Uzun süre bu halde görüntülendiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Kutbu'nda gökten plastik yağıyor

Kuzey Kutbu'nda gökten plastik yağıyor

İlk eşcinsel cumhurbaşkanı adayına tehdit yağıyor!

İlk eşcinsel cumhurbaşkanı adayına tehdit yağıyor!

Adana'da leylekleri elektrik çarptı

Rayların kenarında ürküten görüntü

Çocuk karşıtları günden güne artıyor: Antinatalistler

Çocuk karşıtları günden güne artıyor: Antinatalistler

Canını hiçe sayıp otoyola atlayan adam, yavru kediyi böyle kurtardı

Canını hiçe sayıp otoyola atladı

Bartın'da otomobilin önüne ayı çıktı

Gece vakti bir anda önlerine çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.