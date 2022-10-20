İtalyan ibadet merkezinin merdivenlerinde çırılçıplak soyundu! İngiliz sosyal medya fenomeni öfkeye neden oldu

İsmi açıklanmayan İngiliz bir influencer, İtalya'ya yaptığı seyahatini kişisel bir hatıra ile ölümsüzleştirmek için bir fotoğraf çekimi yapmak istedi. Mekan olarak Amalfi kentinde bulunan bir İtalyan katedralini tercih eden genç kadın çırılçıplak soyunup kameramanına poz verdi. Ancak onun için keyifli olduğu tahmin edilen bu anlar, bölge sakinleri tarafından hoş karşılanmadı.

HIZLA YAYILDI

Sant'Andrea katedralinin önünde, sadece göğüslerini ve bikini bölgesini kırmızı bir örtüyle örterek poz veren genç kadın, tüm dikkatleri üzerine topladı. Kısa süre içinde polisin katedrale ulaştığı ve çekimi yarıda kestiği bildirilirken olayın görüntüleri de sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

İZİNLERİ YOKTU

Polisler genç kadına çekim yapmak için gerekli izinlere sahip olmadıklarını ve ayrıca bu türden bir çekimin kamusal alanda müstehcen davranışlar sergilemeye girdiğini açıkladı. Genç kadın sosyal medya üzerinden de eleştiri yağmuruna tutuldu. Birçok insan onu çıplak fotoğraf çekimi için değil, bunu dini bir merkezin cephesinde yapması olduğunun altını çizdi.



