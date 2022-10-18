Kocasına çıplak fotoğraflarından oluşan bir albüm hediye etmişti! Boşanma davası sırasında başına bela oldu

Chris'in talebi mahkeme tarafından uygunsuz bulunmadı. Yargıç Michael Edwards fotoğraf albümünün çiftin evliliğinden Chris'e değerli bir hatıra olduğunu savundu ve Lindsay'e tamamen çıplak olduğu fotoğrafları bir fotoğrafçı yardımıyla düzenletip eski eşine bu şekilde teslim etmesini söyledi.

'MAHREMİYET İHLALİ'

Ancak Lindsay, üçüncü bir kişinin görüntüleri izlemesi durumunda mahremiyetinin ihlal edilecek olması nedeniyle karara itiraz etti çünkü fotoğrafların büyük çoğunluğunda çıplaktı. Ayrıca eski eşinin bu isteğinin masumane olmadığını savundu çünkü çocuklarının, ailenin, köpeklerinin resimlerini hiç sormamış ve sadece bu albümü istemişti.

YALANLADI

Ancak eşi Chris Lindsay'in iddialarını yalanladı. “Fotoğrafları hiç istemedim, sadece yazıları istedim” diyen adam, yargıcın ona albüm sayfalarını yeniden düzenlemesi, kopyalaması ve ardından ona vermesi için bir fırsat verdiğini söyledi. ''Düzenlemek için onları üçüncü bir tarafa vermesi gerekmedi'' diye de ekledi.

'KADIN DÜŞMANLIĞI'

Lindsay, alınan bu kararı kadın düşmanlığı olarak nitelendirdi. Ancak etkili olmadı. Yabancı biri yerine fotoğrafları çeken kişiyi düzenlemeleri yapmaya ikna eden Lindsay, eski kocasının artık "kitabın sadece yazılarla birlikte düzeltilmiş bir versiyonuna" sahip olduğunu, ancak kararda bir değişiklik olması durumunda orijinal görüntüleri Aralık ayına kadar tutması gerektiğini söyledi.

PARTİ VERECEK

Benzer duruma düşen kadınlara ses olmak amacıyla hikayesini paylaştığını söyleyen Lindsay, dört gözle Aralık ayının gelmesini beklediğini ve o gün geldiğinde tüm fotoğrafları yakıp arkadaşlarıyla bir parti vermeyi planladığını anlattı.

