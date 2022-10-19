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Teknoloji gafı! Eşine göndereceği çıplak fotoğrafları yanlışlıkla ebeveynlerine atınca utandı

19.10.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada fitness ve sağlıklı yaşam içerikleri üreterek kısa sürede popüler olan Steph Claire Smith, en çok utandığı anı anlatarak takipçilerini gülümsetmeyi başardı. Eşine göndermek üzere çıplak fotoğraflarnı çektiğini dile getiren Smith, yanlışlıkla bu mesajı anne ve babasına yollayınca işler bir anda karıştı. Mesajı silmesine rağmen ebeveynlerinin fotoğrafları gördüğünü ifade eden Smith çok utandığını dile getirdi.

Teknoloji gafı! Eşine göndereceği çıplak fotoğrafları yanlışlıkla ebeveynlerine atınca utandı

Sosyal medyada fit vücudunu sergileyerek sağlıklı yaşama yönelik içerikler paylaşan Steph Claire Smith, KICPOD podcast'inin bir bölümüne konuk olarak hayatında en çok utandığı anı anlattı. Anne ve babasına yanlışlıkla çıplak fotoğraflarını gönderdiğini ifade eden Smith annesinin cevabıyla utancının katlandığını itiraf etti.

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“BUNU GÖRMEMİZ GEREKTİĞİNİ SANMIYORUM”

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Eşine göndermek için çıplak fotoğraflarını çektiğini ifade eden Smith, “Kocamla ilişkimizi renklendirmek için çıplak fotoğraflarımı göndermeye karar verdim. Ancak yanlışlıkla anne ve babama çıplak fotoğraflarımı gönderdim. En kötü yanı annem ‘Bunu görmemiz gerektiğini sanmıyorum’ diye cevap verdi. Çok utandım” dedi.

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Fotoğrafları mesaj uygulaması üzerinden silmesine rağmen ebeveynlerinin telefonuna otomatik bir şekilde kaydolduğunu söyleyen Smith, “Uzun bir süre onların yüzüne bakamadım. Gerçekten korkunçtu” diye konuştu.

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