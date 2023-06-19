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Ta ki nasıl yazılır? Ta ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

30.05.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin doğru kullanımı son derece önemlidir. Dilimize korumak ve dilimizde bulunan sözcüklerin doğru yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak bir tür vatandaşlık görevidir. Günlük yaşamda özellikle birleşik yazılan kelimelerin yazımında çok fazla hata yapılmaktadır. Bu tür sözcük yapılarının doğru yazılış biçimleri konusunda birincil kaynak TDK’dir. Peki, ta ki nasıl yazılır?

Dilimizde bulunan sözcüklerin öbeklerinin bazıları söyleyiş olarak farklı ifade edilmektedir. Farklı ifade edilen kelimelerin doğru yazım biçimleri oldukça kafa karıştırır. Türkçeyi etkin olarak kullanmak isteyen kişiler bu tür sözcüklerin doğru yazılış şekillerini araştırıyor. Ta ki sözcüğü de doğru yazılışı merak edilen kelimeler arasında bulunuyor. Günlük yaşamda çokça kullanılan bu kelimenin doğru yazılış biçimi TDK tarafından yayımlanmıştır. TDK'nin sözlükleri ve yazım kılavuzları ışığında sözcüklerin anlamları ve doğru yazılış biçimleriyle alakalı bilgiler rahatlıkla öğrenilebilir.

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Ta ki nasıl yazılır?

Ta ki TDK sözlüğüne göre "sonunda veya yeter ki" anlamlarını ifade etmek için kullanılıyor. Dilimizde çok fazla sözcük ve sözcük grubunun bulunmasından dolayı çoğunun yazımı konusunda yazım hataları yapılıyor. En fazla hata yapılan yazım hataları arasında ise ayrı veya bitişik yazılması gereken sözcükler yer alıyor. Ta ki kelimesinin doğru yazılışını merak edenler ta ki bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır sorularını soruyor. Ta ki yazımı ayrı olması gereken bir kelimedir. Aksi halde sözcüğün anlamı değişerek yazım hatası yapılmış olur.

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Ta ki ayrı mı yazılır?

TDK kılavuzlarda en çok araştırılan konu ise birleşik veya ayrı yazılması gereken sözcük tipleridir. Ta ki ayrı mı yazılır konusunda yapılan araştırmalar sonucunda kelimenin ayrı yazılacağı sonucuna ulaşılıyor. Bu nedenle kelimeyi bitişik olarak yazanlar yazım yanlışı yaptığını bilmelidir. Ta ki doğru yazılışı şöyledir:

  • Taki (Yanlış kullanım)
  • Ta ki (Doğru kullanım)
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