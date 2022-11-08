İtina eş anlamlısı nedir? İtina kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İtina kelimesi zengin Türkçemize Arapça kökenli bir kelime olarak geçmiştir. Arapça "ˁny" kökünden türeyen ve “önemseme, özen gösterme” anlamına gene "iˁtināˀ" kelimesinden alıntıdır. Türkçede de benzer bir anlamda kullanılan itina kelimesi eski dönemlerde "ihtimam, özenme" anlamlarında karşılık bulmuştur. Günümüzdeyse itina kelimesinin anlamı "özen"dir.

İtina kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

Bu yaptıklarını itina ile düşünüp sana kararımı belirteceğim.

Bu durum sonrasında artık itina göstererek adım atma kararı aldı.

Bütlere kaldığı için derslerine itina ile çalıştığı bu dersi geçmek tek isteği olmuştu.

Bu ilişkide mutlu olmak istiyorsan davranışlarında göstereceğin itinayı göz ardı etmemelisin.

Her şey bir itina ve sevgiyle başlamıştı.

O, gösterdiği itina ile karşısındakini dünyanın en güzel varlığı gibi hissettiriyordu.

Beni sevdiğin için mi bu kadar itina gösteriyorsun?

Ailesine karşı itina ile yaklaşır, mutlu olmalarını amaç edinirdi.

İtina kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İtina eş anlamlısı bulunan kelimelerden birisidir. İtina kelimesinin eş anlamı olan kelime de cümle içinde itina yerine kullanılabilir. İtinanın eş anlamlısı olan kelime:

Özen

Türkçe bir kelime olan özen, itinayla aynı anlama geldiği için cümle içinde itina yerine kullanılır.

İtinanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

İtina kelimesinin eş anlamı olan özen kelimesiyle ilgili örnek cümleler: