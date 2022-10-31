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Kanıt eş anlamlısı nedir? Kanıt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler de metinlerin içinde kullanılabilen ve çok ufak da olsa aralarında bir fark olmakla birlikte aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Eş anlamlı kelimelerde iki tür farktan bahsedilebilir: Birincisi yazılışların farklılığından ikincisi ise anlamda çok çok az olabilecek bir farktan. Bu fark ancak cümle içinde kullanıldığında ortaya çıkar. Kanıt kelimesi de eş anlamlı kelimelere sahiptir. Peki, kanıt eş anlamlısı nedir?

Kanıt eş anlamlısı nedir? Kanıt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kanıt kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "doymak, tatmin olmak, inanmak" anlamına gelen "kan-" fiiline "+Ut" ekinin eklenmesiyle Yeni Türkçe döneminde türetilmiş bir kelimedir. Türetildiği ilk zamanlarda huccet, delil, beyyine, burhan gibi anlamlarda kullanılan kelime dilimizde de benzer bir anlamda kullanılır. Trük Dil Kurumuna göre kanıtın anlamları:

  • Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge, delil, iz, argüman
  • (Hukuk) Anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey, delil
  • (Mantık) Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil
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Kanıt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Hem yazının içeriğini zenginleştirmek hem de iletinin niteliğini arttırmak için eş anlamlı kelimelere başvurulur. Bu başvuru sürecinde en önemli detay cümlede anlam bütünlüğünü bozmamak ve anlatım bozukluğu yaratmamaktır. Eş anlamlı kelimeler aynı anda aynı cümlede kullanılmamalı çünkü kullanıldığı takdirde anlatım bozukluğuna yol açarlar. Kanıt kelimesinin TDK'deki anlamını aynı ya da benzer şekilde karşılayan kelimeler, cümlede kanıt yerine geçebilir. Kanıtın eş anlamlısı olan sözcük ya da sözcükler kanıtla aynı anlamı taşır. Ancak hem kanıt hem de eş anlamlısı olan sözcük aynı cümlede kullanılamaz. Kanıt eş anlamlısı kelimeler:

  • Argüman
  • Beyyine
  • Burhan
  • Delil

Tanımıyla bağlantılı olarak ifade edilmek istenen bir şeyin dayandığı temelleri işaret eden kanıt teriminin yerine kanıtın eş anlamlısı olan bu kelimeleri kullanabiliriz. Bununla birlikte bu kelimeleri aynı anda kullanmamaya özen gösterilmelidir.

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Kanıtın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kanıt kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Delillerin ortada kalması çok iyi oldu, olayların nasıl olduğunu anlamaları açısından oldukça işe yaradı.
  • Romandaki dedektifin burhanları takip ederek suçluyu bulması gerekiyordu ancak beceriksiz imajı vermek için yazar romanı biraz uzatmış.
  • Münazarada savundukları konuyu gerçekten iyi argümanlarla desteklemişlerdi nasıl kaybettiler kimse anlayamadı.
  • Deliller kaybedildiği için davada ilerleme kaydedemiyoruz, adalet henüz yerini bulamadı.
  • Beyyineyi takip ettiğimizde kurabiyeleri köpeklerin yediğini anladık, çamurlu patilerinin izleri kendilerini ele verdi.
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