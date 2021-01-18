Itır Esen'in tepki çeken enkaz pozuna AKUT'tan açıklama geldi

Itır Esen depreme farkındalık yaratmak için hayata geçirilen bir proje kapsamında enkaz üzerinde poz vermesiyle gündem olmuştu.

“Tehlikenin farkında mısın” sloganıyla depreme dikkat çekmek için bir sosyal sorumluluk projesinde 10 erkek ve 10 kadın model ünlü modacıların tasarımlarıyla objektif karşısına geçti. Bu modellerden biri de Itır Esen’di.

Bir enkaz üzerinde şık bir elbiseyle poz veren Esen, çekimden bir videoyu da kendi sosyal medya hesabında paylaştı. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen ünlü modelin bu paylaşımının altına ‘Böyle ‘farkındalık’ olur mu?’, ‘ne yaptığınızın farkında mısınız’ gibi binlerce olumsuz yorum yapıldı.

AKUT AÇIKLAMA YAPTI

Bu tepkilerin ardından projede adı geçen AKUT Vakfı bir açıklama yaptı:

Fashion TV’nin Atıl Kutoğlu, Dilek Hanif, Vural Gökçaylı, Ahmet Erarslan gibi dünyaca ünlü 10 modacı ile birlikte, beklenen İstanbul depremine dikkat çekmek için gerçekleştirdiği, “Sesimi Duyan Var Mı?” adını verdikleri sosyal sorumluluk projesinde, AKUT Vakfı’nın da adı geçtiği için açıklama yapma ihtiyacı hissettik.

Projenin yürütücüleri, Fashion TV’nin Türkiye Yöneticisi Sn. Enis Onat ve Sanat Yönetmeni Sn. Ferhan Aral, bir süre önce vakfımıza ulaşarak moda dünyasının beklenen İstanbul depremine dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla bir proje yapmak istediğini belirtmiş; bu projeyi sağlıklı ve güvenli şekilde yönetebilmek adına, ekiplerin bina yıkıntısı çevresinde ve üzerinde çalışırken güvenliğini sağlamamız için Vakfımızdan destek istemişlerdir.