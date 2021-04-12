Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu

TV8 ekranında yayınlanan tüm bölümleriyle reytinglerin zirvesinde yer alan Kırmızı Oda, yeni hikayeleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği diziye birbirinden kıymetli oyuncular da dahil oluyor. Yiğit Özşener, Esra Ronabar ve usta oyuncu Uğur Yücel'in ardından Itır Esen de diziye dahil oluyor.

ZAFER'İN ANNESİNİ OYNAYACAK

Otuz üçüncü bölümde diziye dahil olacak olan Itır Esen; Vahit'in eşi, Zafer'in annesi Nurcihan karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.



Zafer'in hayranlıkla bahsettiği, padişah soyundan gelme, aristokrat, saygın ve güzel bir kadın olan Nurcihan, tedavisi sırasında eşi Vahit'e destek olmaktan geri durmayacak. Vahit'in eşi Nurcihan ile ilişkisi, Doktor Hanım'ın üzerinde durduğu konulardan biri olacak.

