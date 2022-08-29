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İtirafı sosyal medyada olay oldu! “Kız arkadaşım bizim evde seks kulübü işletiyor.Nefret ediyorum ama iyi para getiriyor”

29.08.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Güzin Ablası Jane O’Gorman’a takipçilerinden gelen bir soru sosyal medyada gündem olmayı başardı. Takipçilerinin sorunlarını çözmek için kendisine ait bir köşesi bulunan O’Gorman’a son olarak kız arkadaşının kendi evlerini bir seks kulübü işletmesi olarak kullandığını dile getiren bir adam yazdı. O’Gorman’a yönlendirilen soru sosyal medyada olay oldu.

İtirafı sosyal medyada olay oldu! “Kız arkadaşım bizim evde seks kulübü işletiyor.Nefret ediyorum ama iyi para getiriyor”

Kız arkadaşının teyzesinden miras kalan evi bir seks kulübüne çevirdiğini ve burada özel partiler düzenlediğini ifade eden adam, “Kız arkadaşım bizim evde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama kazandığı para hoşuma gidiyor. Bu durumu kesinlikle onaylamıyorum. Sevgilim sert tepki gösterdiğim için ikiyüzlü olduğumu söylüyor. Evimizi adeta yetişkinlere özel bir pansiyona çevirdi. Ne yapmalıyım” diye sordu.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ TOPLADI

İsmini gizli tutan adamın sorusu sosyal medyada gündem oldu. Jane O’Gorman kendisine yöneltilen soruya ise, “Sevgilinizin gerçekten bir ticari zekası olduğunu düşünüyorum. Çünkü paranın nereden geleceğini çok iyi biliyor. Yaptığı şey sizin için yasal, uygun ve kabul edilebilir mi? Memnuniyetle parayı alıp onun iş planından şikayet ederseniz çifte standarttan suçlu musunuz? Bu sizinle vicdanınız arasındaki bir sorun. Ona düşünmek için biraz zamana ihtiyacınız olduğunu söyleyin. Kendini uzaklaştırın ve hayatınızın ne hale geldiğine bakın” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları ise adamın hem kazanılan paradan memnun olmasına hem de işe tepki göstermesini ise eleştirdi. Sosyal medya kullanıcıları adamın yorumu üzerine adeta ikiye bölündü. Kimileri işlerine devam etmesini söylerken kimileri ise rahatsız olduğu bir duruma daha fazla göz yumması gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya seks
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