Açık arttırmada satın aldığı evde öyle bir şey buldu ki! Polisi aramak zorunda kaldı

Tiffany eve girdiğinde, eski televizyonlar, eski mobilyalar ve ayrıca hala mühürlü olan büyük bir kasa buldu. Bu yüzden bir taş motoru ve kazma ile açmaya başladı. Sonunda, Tiffany devasa metal kutuyu açtı ve içindekileri incelediğinde polisi aramaktan başka seçeneği kalmamıştı.

BULDUKLARI ŞEYE İNANAMADILAR

@misstiffanyma kullanıcı adlı hesabına yüklediği TikTok videosuyla keşfini belgeleyen Tiffany, "İnşaat ustasının kasayı öğütmesini, baltasını almasını ve çekiçle vurmasını saatlerce izledikten sonra sonunda açtık ve aman Tanrım, bulduğumuz şeye inanamadık'' diyerek şaşkınlığını ifade etti.

EN ÇILGINCA OLANI AÇIKLAYAMADI

Nişan yüzüğü gibi bazı aile yadigârları, kesinlikle şantaj olarak kullanılabileceğini iddia ettiği bir sürü fotoğraf, bir ton ender senet ve muhtemelen oldukça değerli olan eski paralar bulduklarını açıklayan Tiffany, bir II. Dünya Savaşı hançeri bile bulduklarını söyledi. Ancak buldukları en çılgınca şeyin ne olduğunu açıklayamadı çünkü polisler bunu paylaşmasına izin vermemişti.

İNSANLAR TAHMİN YÜRÜTÜYOR

Los Angeles, California'dan Tiffany, erkek arkadaşı Matt ile birlikte evi satın aldı ve önceki sahibinden kalan ne varsa boşaltmakla başlayarak yavaş yavaş evi yenilemeye başladı. Hikayesiyle ilgili binlerce yorum alan Tiffany, şimdi insanların dev kasanın sırları hakkında yorum yaptıklarını ve içinde ne olduğunu tahmin etmeye çalıştıklarını söyledi



