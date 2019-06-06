Mynet Trend

Ivana Sert'i Bodrum'da şoke eden hesap!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 06.06.2019 15:59 | Son Güncelleme

İkoncan Ivana Sert Bodrum tatili sırasında şoke eden bir olayla karşılaştı. Oğluyla bir mekana giden Sert gelen hesap karşısında ne yapacağını bilemedi.

Ivana Sert'i Bodrum'da şoke eden hesap!

Bayram tatilini Bodrum'da geçiren Ivana Sert, Türkbükü'nde gittiği bir restoranda öyle bir hesap ödedi ki yaşadığı şoku Kanal D'deki 2. Sayfa'ya anlattı.

Ivana Sert yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Oğlum Ateş ile birlikte gittiğimiz restoranda küçük porsiyon bir et, bir hamburger, 3 top dondurma yedik. Ardından da bir bardak kola ve Türk kahvesi içtik.

Toplam 800 TL hesap geldi. Gözlerime inanamadım. Ağlayasım geldi. Ödeyip çıktım. Ama bir daha adım atmam"

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı' Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'
Rus güzelin son pozları herkesi şaşırttı! Rus güzelin son pozları herkesi şaşırttı!
Dünyaca ünlü şarkıcı onca spora rağmen... Dünyaca ünlü şarkıcı onca spora rağmen...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ivana Sert

En Çok Okunan Trend Haberler

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Binali Yıldırım tepkisi! 'Ülkeyi boşaltalım!'

Binali Yıldırım tepkisi! 'Ülkeyi boşaltalım!'

Ecrin’in üvey amcası darp edildi

Ecrin’in üvey amcası darp edildi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker Bayramı diye bir bayram yok

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker Bayramı diye bir bayram yok

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Eşinin arkadaşıyla el ele görüntülendi! Açıklaması şaşkına çevirdi

Eşinin arkadaşıyla el ele görüntülendi! Açıklaması şaşkına çevirdi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ali İhsan Yavuz taklidi eleştirildi! Böyle tepki verdi

Ali İhsan Yavuz taklidi eleştirildi! Böyle tepki verdi

Nusret'ten gökyüzünde şov yaptı! Özel uçağından paylaştı

Nusret'ten gökyüzünde şov yaptı! Özel uçağından paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anastasia Reshetova hamile! Böyle duyurdu

Rus güzelin son pozları herkesi şaşırttı!

Jennifer Lopez'in güzellik sırrı ortaya çıktı! Rüzgar ele verdi

Dünyaca ünlü şarkıcı onca spora rağmen...

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşandıktan sonra ilk kez birlikte görüntülendi

Boşandıktan sonra ilk kez birlikte görüntülendiler

Deniz Akkaya'dan Binali Yıldırım açıklaması!

Binali Yıldırım tepkisi! 'Ülkeyi boşaltalım!'

Benedict Cumberbatch'in yeni adresi belli oldu

Benedict Cumberbatch'in yeni adresi belli oldu

Ünlüler bayram tatilinde sahillere koştu!

Ünlüler bayram tatilinde sahillere koştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.