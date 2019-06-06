Ivana Sert'i Bodrum'da şoke eden hesap!

Bayram tatilini Bodrum'da geçiren Ivana Sert, Türkbükü'nde gittiği bir restoranda öyle bir hesap ödedi ki yaşadığı şoku Kanal D'deki 2. Sayfa'ya anlattı.

Ivana Sert yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Oğlum Ateş ile birlikte gittiğimiz restoranda küçük porsiyon bir et, bir hamburger, 3 top dondurma yedik. Ardından da bir bardak kola ve Türk kahvesi içtik.

Toplam 800 TL hesap geldi. Gözlerime inanamadım. Ağlayasım geldi. Ödeyip çıktım. Ama bir daha adım atmam"

