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Ivana Sert'in panik anları! Uçak sallanınca korkuya kapıldı

13.12.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Ivana Sert, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ünlü modacı, iyileşir iyileşmez müstakbel eşi Sezer Dermenci ile tatile çıktı. Maldivler'e giden aşıklardan Sert, kötü hava koşulları sebebiyle sallanan uçakta zor anlar yaşadı.

Ivana Sert'in panik anları! Uçak sallanınca korkuya kapıldı

Ivana Sert, bir süredir aşk yaşadığı turizmci sevgilisi Sezer Dermenci’den geçtiğimiz mart ayında evlilik teklifi almıştı. Nikah için hazırlık yapan Sert, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı.

VİRÜSÜ YENER YENMEZ TATİLE ÇIKTI

Spor tutkusu ve düzenli hayatıyla bilinen Ivana Sert, nefes almakta zorluk çekince hastaneye gitmiş ve test sonucu pozitif çıkınca tedavi altına alınmıştı. Tedavisinin ardından eski sağlığına kavuşan ünlü isim, sevgilisiyle tatile çıktı.

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ZORLU YOLCULUK

Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre; Maldivler'e deniz,kum ve güneşin tadını çıkarmaya giden ünlü çiftin yolculuğu biraz maceralı ve adrenalin dolu geçti.

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TELAŞA KAPILDI

Aktarma uçağında seyir halindeyken şiddetli rüzgar çıktı, yağmur başladı. Uçak sallanınca 42 yaşındaki Ivana korkup telaşlandı. Ünlü ismi, sevgilisi sakinleştirmeye çalıştı.

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Uçuş sırasında sarsıldığı için midesi bulanan Ivana Sert, Maldivler'e ayak basınca sevinçten adeta uçtu. Tatilinden keyifli anları takipçileriyle de paylaşan ünlü modacı, son olarak müstakbel eşiyle kumların üzerinde romantik bir yemek yedi

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Ivana Sert
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