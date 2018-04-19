MAGAZİN

İvana Sert, o sözleri affetmedi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2018 10:54 | Son Güncelleme

İvana Sert, Karımı Gördünüz mü? filminde birlikte oynadığı Peker Açıkalın’ı savcılığa şikayet etti

İvana Sert, o sözleri affetmedi!

'Karımı Gördünüz mü?' isimli filmin başrol oyuncularından Peker Açıkalın, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında çok konuşulacak sözlere imza attı. Açıkalın, filmde başrolü paylaştığı modacı İvana Sert'e yönelik argo ifadeler kullandı.

Ünlü oyuncu, program sunucusunun "İvana Sert de bizimle olacaktı. Nerede acaba?" sorusuna, "O zaman soyadını yumuşak olarak değiştirebiliriz" diye karşılık verdi. Ardından sunucu, İvana Sert için "O sanatçı değil, modacı" ifadelerini kullanan ünlü oyuncuya, "Başrolü paylaştığınız kişi için 'Sanatçı değil' ifadesini kullanıyorsunuz" dedi. Açıkalın, sunucunun bu yorumuna da sert bir cevap verdi: "Başrolü ben paylaşmadım, yapımcımız paylaşmış."

Programın ilerleyen dakikalarında ise Açıkalın, Sert'e yönelik eleştirinin dozunu kaçırdı. Açıkalın, Sert hakkında yaptığı moda ikonu tanımlamasının ardından 'motor' ifadesini de kullandı.

CEZALANDIRILSIN

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Bu sözler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Sert, 13 yaşında bir çocuk annesi olduğunu, kamuoyunda tanınan biri olarak Açıkalın'ın sözleri sonrası kişiliğinin zedelendiğini belirterek ünlü oyuncudan şikayetçi oldu. Sert, Açıkalın'ın cezalandırılmasını istedi. Savcılık, ünlü modacının ihbarı sonrası Açıkalın hakkında soruşturma başlattı.

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İvana Sert peker açıkalın

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