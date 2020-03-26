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Ivana Sert ödüllü yarışma başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 16:07 | Son Güncelleme

Ivana Sert yetkililerin önerisini dikkate alarak kendisini evinde karantinaya aldı. Sert, karantina günlerinde evinde spor yapıyor, geri kalan zamanını ise takipçilerine ayırmayı ihmal etmiyor.

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve iki aylık bir süre içinde tüm dünyaya yayılan koronavirüs hayatı felç etti. “Sokağa çıkmayın” uyarılarına kulak veren vatandaşlar kendilerini evlerinde karantinaya aldı.

Evinde spor yapıp, takipçilerine zaman ayıran Ivana Sert de sosyal medya üzeirnden yeni bir akım başlatarak #karantinasikligi etiketi altında kendisine fotoğraf yollayan takipçilerinin fotoğraflarını sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

ÖDÜLLÜ YARIŞMA BAŞLATTI

Ivana Sert sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak yarışma başlattığını duyurdu. Moda ikonu yaptığı paylaşımda, “Biraz sıkıldık. Eğlence katmak ve daha bakımlı kalmak için eşofman dışında başka şeyler de giyelim. Karantina şıklığını hep beraber yapalım. Sizlerden gelen karelerle ‘En şık' kişiyi seçeceğim. Birinci olana sürpriz hediyem var” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İvana Sert, Ivana Sert instagram,

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