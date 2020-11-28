İyi Aile Babası ne zaman başlıyor? İyi Aile Babası 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! İşte İyi Aile Babası konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

İyi Aile Babası dizisinin başrollerini komedinin sevilen isimleri Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal paylaşıyor.

İyi Aile Babası 1. bölümüyle 3 Aralık Perşembe akşamı 20.00'de Kanal D'de olacak.

İYİ AİLE BABASI KONUSU

Dizide; Anadolu Yakası’nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu), karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır.

Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür.

Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.

Kanal D’nin yeni dizisi yakında izleyici ile buluşacak.

İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı projede; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor.



Yıllardır süren kayınvalide-gelin gerilimini eğlenceli bir dile ele alan İyi Aile Babası, aile samimiyetini seyircisine evine taşıma konusunda oldukça iddialı.



