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İyi Aile Babası ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İyi Aile Babası dizisi 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı

19.11.2020 02:20 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin yeni komedi dizisi İyi Aile Babası ekrana gelmek için gün sayıyor. Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar ve Bahar Şahin'in başrollerde oynadığı İyi Aile Babası dizisinin yayın tarihi de belli oldu. Peki İyi Aile Babası konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte İyi Aile Babası 1. bölüm fragmanı ve yayın tarihi.

Kanal D’nin yapımını Süreç Film’in üstlendiği sit-com formatlı aile komedisi İyi Aile Babası'nın yayın tarihi açıklandı. İyi Aile Babası 1. bölümüyle 3 Aralık Perşembe akşamı 20.00'de Kanal D'de olacak.

İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı projede; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor.

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Yıllardır süren kayınvalide-gelin gerilimini eğlenceli bir dile ele alan İyi Aile Babası, aile samimiyetini seyircisine evine taşıma konusunda oldukça iddialı.

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İYİ AİLE BABASI KONUSU

Dizide; Anadolu Yakası’nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu), karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır.

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Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür.

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Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.

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Kanal D’nin yeni dizisi yakında izleyici ile buluşacak.

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