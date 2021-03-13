İyi Aile Çocuğu ne zaman çekildi? İyi Aile Çocuğu nerede çekildi?

Senaristliğini ve yönetmenliğini Osman F. Seden'in üstlendiği; Kemal Sunal, Harika Avcı ve Ali Şen gibi usta isimlerin rol aldığı komedi türündeki İyi Aile Çocuğu filmi Türk sinemasında önemli bir yer edinmeyi başarmıştır. Yapımcılığını Selim Soydan'ın üstlendiği film, iki ikiz kardeşin hayat hikayesini anlatmaktadır.

İYİ AİLE ÇOCUĞU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Tek yumurta ikizi olan kardeşler birbirlerini görmeden senelerce farklı dünyalarda yaşamlarını sürdürmelerini anlatan film, 1978 yapımıdır ve ilk kez 22 Nisan 1978 tarihinde gösterime girmiştir. Filmde kardeşlerin ikisi de birbirlerinden farklı şartlarda yetişmiştir. Birisi çevresinde terör estiren bir gangster iken, diğeri mütevazı, alçak gönüllü bir banka memuru olan Kemal ve Cemal kardeşlerin yolları çeşitli olaylar sonucu bir gün kesişir.

İYİ AİLE ÇOCUĞU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Görüntü yönetmenliğini Kenan Kurt'un yaptığı ve 79 dakika süren film İstanbul'da ve İstanbul'un farklı ilçelerinde çekilmiştir.

İYİ AİLE ÇOCUĞU FİLMİ OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Cemal / Kemal

Harika Avcı - Oya

Nubar Terziyan - Öğretmen

Yavuz Karakaş - Mafya Şefi

Saadet Gürses - Ayten

Nejat Gürçen - Garson

Merih Fırat

Macit Flordun - Cemal'in Adamı

Çetin Başaran - Cemal'in Adamı

Sevil Üstekin - Ferdane

Saadet Gürses

Tülin Tan

Ali Şen - Kemal ve Cemal'in Gerçek Babası

Osman F. Seden - Mafya Şefi

Renan Fosforoğlu - Ferdane'nin babası

Gülten Ceylan - Nermin

Açelya Aytaç

