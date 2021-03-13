İyi Aile Çocuğu ne zaman çekildi? İyi Aile Çocuğu nerede çekildi?

Senaristliğini ve yönetmenliğini Osman F. Seden'in üstlendiği; Kemal Sunal, Harika Avcı ve Ali Şen gibi usta isimlerin rol aldığı komedi türündeki İyi Aile Çocuğu filmi Türk sinemasında önemli bir yer edinmeyi başarmıştır. Yapımcılığını Selim Soydan'ın üstlendiği film, iki ikiz kardeşin hayat hikayesini anlatmaktadır.
Tek yumurta ikizi olan kardeşler birbirlerini görmeden senelerce farklı dünyalarda yaşamlarını sürdürmelerini anlatan film, 1978 yapımıdır ve ilk kez 22 Nisan 1978 tarihinde gösterime girmiştir. Filmde kardeşlerin ikisi de birbirlerinden farklı şartlarda yetişmiştir. Birisi çevresinde terör estiren bir gangster iken, diğeri mütevazı, alçak gönüllü bir banka memuru olan Kemal ve Cemal kardeşlerin yolları çeşitli olaylar sonucu bir gün kesişir.
Görüntü yönetmenliğini Kenan Kurt'un yaptığı ve 79 dakika süren film İstanbul'da ve İstanbul'un farklı ilçelerinde çekilmiştir.
Kemal Sunal - Cemal / Kemal
Harika Avcı - Oya
Nubar Terziyan - Öğretmen
Yavuz Karakaş - Mafya Şefi
Saadet Gürses - Ayten
Nejat Gürçen - Garson
Merih Fırat
Macit Flordun - Cemal'in Adamı
Çetin Başaran - Cemal'in Adamı
Sevil Üstekin - Ferdane
Saadet Gürses
Tülin Tan
Ali Şen - Kemal ve Cemal'in Gerçek Babası
Osman F. Seden - Mafya Şefi
Renan Fosforoğlu - Ferdane'nin babası
Gülten Ceylan - Nermin
Açelya Aytaç
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