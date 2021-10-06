İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sı bakın kim çıktı! Duyan şoke oluyor!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden İyi Aile Çocuğu'nda Oya karakterine hayat veren güzel oyuncu, ünlü şarkıcı Harika Avcı'dan başkası değil. Oyunculuk kariyeri de bulunan güzel, yalnızca İyi Aile Çocuğu'nda değil, daha birçok Yeşilçam yapımında rol almış.

Onlarca şarkı seslendiren Harika Avcı, henüz şöhret basamaklarını yeni tırmanırken; Sevgi Çıkmazı, Acı Dünya, Ateş Dağlı ve Vahşi Aşk gibi pek çok projede oynadı.

Gerçek adı Nermin Ocak olan Harika Avcı'nın hayatı, yolda yürürken reklamcı Ahmet Gül ile karşılaşmasıyla bir anda değişti.

Daha önce annesiyle birlikte fabrika çalışan Harika Avcı, Ahmet Gül'ün sekreteri oldu. Telefon görüşmesi yaptığı bir gazinocu tarafından sesi beğenilince, şarkıcılığa adım attı.

Güzelliğiyle de dikkat çeken yıldız, daha ilk projesi olan İyi Aile Çocuğu'nda, henüz 18 yaşındayken, Kemal Sunal ile başrolü paylaştı.

SEFALET İÇİNDE YAŞADIĞI SÖYLENMİŞTİ

Harika Avcı'nın yoksulluk içinde yaşadığına dair çıkan haberler sonrası, sanatçıdan açıklama gecikmemişti. Avcı, ''Her insanın hayatında olabilecek geçmişten gelen problemlerden kaynaklı bir takım zorluklar yaşadığım doğrudur. Ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil. Hiçbir yerde zorla tutulmuyor ve inisiyatifim dışında hareket etmiyorum'' ifadelerini kullanmıştı.

HARİKA AVCI KİMDİR?

Harika Avcı, 26 Haziran 1965 tarihinde İzmir'de doğdu. Geçinebilmek için ortaokulda eğitim hayatını sonlandıran Harika Avcı, annesiyle birlikte fabrikada çalıştı. 11 yaşındayken, reklamcı Ahmet Gül'ün kendisini keşfetmesiyle, şöhret kapılarını araladı. Kariyerine şarkıcılık yaparak başlayan yıldız, birçok dizi ve filmde de rol aldı.

HARİKA AVCI'NIN YER ALDIĞI PROJELER

1998 - Ölümün El Yazısı

1995 - Gizli Aşk

1989 - Gönül Garip Bir Kuştur

1989 - Öyle Bir Kadın ki

1989 - Sevgiler Düşlerde Kaldı

1987 - Alışırım

1987 - Kalbimdeki Düşman

1987 - Temas

1987 - Yasemin

1986 - Sıcak Yatak

1986 - Sevgi Çıkmazı

1986 - Acı Dünya

1985 - Ateş Dağlı

1985 - Vahşi Aşk

1978 - İyi Aile Çocuğu

HARİKA AVCI'NIN ŞARKILARI

1986: Sende Sevgi Yok / Ne Anlami Var

1987: Alışırım

1988: Seni Ben Unutmak Istemedim Ki

1989: Canım Gibisin

1990: Sen Delimisin

1991: Hayalimdeki Harika Avcı

1992: Alışırım & Sen Delimisin

1993: Işte Yine Harika Avcı

1996: Nazar Boncuğu

1998: Kolay Değil

2001: Aşkımız Bir Uçurum

2003: Sürünüyorum Remix

2004: Deliyim

2005: Oyna

2009: Alışırım

2011: Elenor Collections Turk Sanat Muzigi

2015: Mavi Siyah

2016: Collection



