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İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sı bakın kim çıktı! Duyan şoke oluyor!

06.10.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1978 yapımı İyi Aile Çocuğu filminde Kemal Sunal'ın partneri olan güzel oyuncunun kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. Meğer şimdilerde hepimizin tanıdığı bir isimmiş!

İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sı bakın kim çıktı! Duyan şoke oluyor!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden İyi Aile Çocuğu'nda Oya karakterine hayat veren güzel oyuncu, ünlü şarkıcı Harika Avcı'dan başkası değil. Oyunculuk kariyeri de bulunan güzel, yalnızca İyi Aile Çocuğu'nda değil, daha birçok Yeşilçam yapımında rol almış.

İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sı bakın kim çıktı! Duyan şoke oluyor!

Onlarca şarkı seslendiren Harika Avcı, henüz şöhret basamaklarını yeni tırmanırken; Sevgi Çıkmazı, Acı Dünya, Ateş Dağlı ve Vahşi Aşk gibi pek çok projede oynadı.

İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sı bakın kim çıktı! Duyan şoke oluyor!

Gerçek adı Nermin Ocak olan Harika Avcı'nın hayatı, yolda yürürken reklamcı Ahmet Gül ile karşılaşmasıyla bir anda değişti.

İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sı bakın kim çıktı! Duyan şoke oluyor!

Daha önce annesiyle birlikte fabrika çalışan Harika Avcı, Ahmet Gül'ün sekreteri oldu. Telefon görüşmesi yaptığı bir gazinocu tarafından sesi beğenilince, şarkıcılığa adım attı.

İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sı bakın kim çıktı! Duyan şoke oluyor!

Güzelliğiyle de dikkat çeken yıldız, daha ilk projesi olan İyi Aile Çocuğu'nda, henüz 18 yaşındayken, Kemal Sunal ile başrolü paylaştı.

İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sı bakın kim çıktı! Duyan şoke oluyor!

İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sı bakın kim çıktı! Duyan şoke oluyor!

SEFALET İÇİNDE YAŞADIĞI SÖYLENMİŞTİ

Harika Avcı'nın yoksulluk içinde yaşadığına dair çıkan haberler sonrası, sanatçıdan açıklama gecikmemişti. Avcı, ''Her insanın hayatında olabilecek geçmişten gelen problemlerden kaynaklı bir takım zorluklar yaşadığım doğrudur. Ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil. Hiçbir yerde zorla tutulmuyor ve inisiyatifim dışında hareket etmiyorum'' ifadelerini kullanmıştı.

HARİKA AVCI KİMDİR?

Harika Avcı, 26 Haziran 1965 tarihinde İzmir'de doğdu. Geçinebilmek için ortaokulda eğitim hayatını sonlandıran Harika Avcı, annesiyle birlikte fabrikada çalıştı. 11 yaşındayken, reklamcı Ahmet Gül'ün kendisini keşfetmesiyle, şöhret kapılarını araladı. Kariyerine şarkıcılık yaparak başlayan yıldız, birçok dizi ve filmde de rol aldı.

İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sı bakın kim çıktı! Duyan şoke oluyor!

HARİKA AVCI'NIN YER ALDIĞI PROJELER

1998 - Ölümün El Yazısı
1995 - Gizli Aşk
1989 - Gönül Garip Bir Kuştur
1989 - Öyle Bir Kadın ki
1989 - Sevgiler Düşlerde Kaldı
1987 - Alışırım
1987 - Kalbimdeki Düşman
1987 - Temas
1987 - Yasemin
1986 - Sıcak Yatak
1986 - Sevgi Çıkmazı
1986 - Acı Dünya
1985 - Ateş Dağlı
1985 - Vahşi Aşk
1978 - İyi Aile Çocuğu

İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sı bakın kim çıktı! Duyan şoke oluyor!

HARİKA AVCI'NIN ŞARKILARI

1986: Sende Sevgi Yok / Ne Anlami Var
1987: Alışırım
1988: Seni Ben Unutmak Istemedim Ki
1989: Canım Gibisin
1990: Sen Delimisin
1991: Hayalimdeki Harika Avcı
1992: Alışırım & Sen Delimisin
1993: Işte Yine Harika Avcı
1996: Nazar Boncuğu
1998: Kolay Değil
2001: Aşkımız Bir Uçurum
2003: Sürünüyorum Remix
2004: Deliyim
2005: Oyna
2009: Alışırım
2011: Elenor Collections Turk Sanat Muzigi
2015: Mavi Siyah
2016: Collection


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Anahtar Kelimeler:
Harika Avcı Kemal Sunal
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