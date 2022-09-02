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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam aracı bir kadına çarptı! Yaralı vatandaş hastanede hayatını kaybetti

02.09.2022 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, Eskişehir'de meydana geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in şoförünün kullandığı makam aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam aracı bir kadına çarptı! Yaralı vatandaş hastanede hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Bursa karayolunun 4'üncü kilometresinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in şoförü Murat A.'nın (49) kullandığı lüks cip, yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin (51) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan vatandaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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BAHADIR ERDEM DE ARAÇTAYDI

Ağır yaralanan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrasında Erdem’in şoförünün ifadesi alınmak Çukurhisar Jandarma Karakolu'na götürüldüğü belirtildi. Kaza sırasında Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in ise araçta bulunduğu ve yaralanmadığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İYİ Parti
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