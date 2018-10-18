İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Türkler Türkiye'de azınlık olacak!

TBMM'de trafik cezalarını artıran, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik önlemleri içeren, yabancıların Türkiye'de iş ve işlemlerini kolaylaştıran düzenlemelerin de yer aldığı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapıldı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bugün Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların oluşturduğu büyük bir tehdit altında bulunduğunu iddia etti.

"SURİYELİLERİN SAYISI 2040'DA 7.5 MİLYONA ÇIKABİLİR"

Türkiye'de resmi kayıtlara göre 3.6 milyon, gayriresmi rakamlara göre 4 milyon Suriyelinin yaşadığını ifade eden Türkkan, "Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar konusunda izlediği yanlış politika devam ederse bu rakamın 2040 yılında 7.5 milyona çıkacağı tahmin ediliyor" dedi.

Türkkan, bugün Türkiye'deki her 20 kişiden birinin Suriyeli olduğunu, 2023 yılında bunun 13 kişiden biri olacağının hesaplandığını belirterek şöyle konuştu:

"Böyle giderse Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Kilis'te Türk nüfus azınlıkta kalacak. Mersin ve Adana'da ise nüfus dengesi tamamen değişecek, kendi insanımız kendi topraklarında azınlık konumuna düşecek. Durum aslında bu kadar içler acısı. Böyle bir nüfus yapısıyla, bu demografik yapıyla Türkiye'nin birliğini ve milli devlet yapısını sürdürmemiz mümkün değil.