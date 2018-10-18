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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Türkler Türkiye'de azınlık olacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 09:44 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İYi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Türkiye'de resmi kayıtlara göre 3.6 milyon, gayriresmi rakamlara göre 4 milyon Suriyelinin yaşadığını ifade ederek, 'Bugün ülkede her 20 kişiden biri Suriyeli, 2023 yılında bunun 13 kişiden biri olacağı şeklinde bir hesaplama var. Böyle giderse kendi insanımız kendi topraklarında azınlık konumuna düşecek' dedi.

TBMM'de trafik cezalarını artıran, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik önlemleri içeren, yabancıların Türkiye'de iş ve işlemlerini kolaylaştıran düzenlemelerin de yer aldığı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapıldı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bugün Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların oluşturduğu büyük bir tehdit altında bulunduğunu iddia etti.

"SURİYELİLERİN SAYISI 2040'DA 7.5 MİLYONA ÇIKABİLİR"

Türkiye'de resmi kayıtlara göre 3.6 milyon, gayriresmi rakamlara göre 4 milyon Suriyelinin yaşadığını ifade eden Türkkan, "Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar konusunda izlediği yanlış politika devam ederse bu rakamın 2040 yılında 7.5 milyona çıkacağı tahmin ediliyor" dedi.

Türkkan, bugün Türkiye'deki her 20 kişiden birinin Suriyeli olduğunu, 2023 yılında bunun 13 kişiden biri olacağının hesaplandığını belirterek şöyle konuştu:

"Böyle giderse Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Kilis'te Türk nüfus azınlıkta kalacak. Mersin ve Adana'da ise nüfus dengesi tamamen değişecek, kendi insanımız kendi topraklarında azınlık konumuna düşecek. Durum aslında bu kadar içler acısı. Böyle bir nüfus yapısıyla, bu demografik yapıyla Türkiye'nin birliğini ve milli devlet yapısını sürdürmemiz mümkün değil.

"35 MİLYAR DOLARA NELER YAPILABİLİRDİ?"

Bugüne kadar Suriyeliler için ülkemizin harcadığı para resmi açıklamalara göre 35 milyar dolar. Çin'den mal almak için 3.6 milyar dolar kredi alınca davul zurna çalıyorsunuz, Suriyeli sığınmacılara 36 milyar dolar harcıyorsunuz. Bu parayı ülkemizin, kendi insanımızın hayrına olacak işler için harcasaydık neler yapardık biliyor musunuz? Bu 35 milyar dolarla sizin maliyetinizle dört tane Marmaray, bir tane GAP, 400 tane şehir hastanesi, yedi tane boğaz köprüsü, 30 bin adet de 16 derslikli okul inşa ederdik. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da okulların durumunu biliyoruz, görüyoruz."

"SAYIN AKŞENER'İ KURBAN MI VERMEK İSTİYORSUNUZ?"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e dört koruma polisi verildiğini anlatan Türkkan, İçişleri Bakanlığına defalarca müracaat etmelerine rağmen koruma sayısının artırılmadığını dile getirdi. Türkkan, "Dört koruması var. Birisi izinli, birisi hasta, birisi arabayı kullanıyor, Genel Başkan tek korumayla geziyor. Bunu yapmanızın altında yatan sebebi merak ediyorum. Sayın Meral Akşener'i kurban mı vermek istiyorsunuz? Hem vallahi hem billahi vermeyeceğiz" diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bu konuda yetkililerden bilgi aldığını belirterek "Merkez Koruma Kurulunun kararıyla 6 korumaya çıkartılmış ve aynı zamanda evinde koruma istememesine rağmen koruma kulübesi evinin korumasını sağlamaktadır" dedi.

Türkkan ise "Bize gelen herhangi bir koruma yok. Sadece iki tane çağrılı sistemde koruma tahsis edildiği bilgisi verildi, şifahen. Çağrılı sistemdeki korumayla genel başkanlar korunmaz, bunu İçişleri yetkilileri iyi bilir" diye konuştu.

"TÜRK MİLLETİ..."

Öte yandan, Meclis'te, fındık üreticilerinin sorunlarına yönelik önerge de verildi. Önerge tartışmalara sebep oldu.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bu esnada söylediği sözler ise dikkat çekti.

Türkkan şunları söyledi:

“Bu oylamanın sayısıyla alakalı olarak fazla bir şey söylemek istemiyorum. Netice itibarıyla, arkadaşlarımız saymışlar ve onlara güvenmek zorundayız. Ancak bir söze itirazım var: Türk milletinin kaderi ile Adalet ve Kalkınma Partisinin kaderi aynı değildir. Türk milleti beş bin yıllık kadim bir millettir. Türk devleti ilelebet, ebet müddet yaşayacaktır. Siz gideceksiniz; Türk milleti kalacak, Türk devleti yaşayacak. Bunun bilinmesini istiyorum. Kendinizi Türk milletiyle aynı safta tutmayın. Siz fânisiniz, gideceksiniz; Türk milleti yaşayacak.”

Türkkan’ın konuşması CHP ve İYİ Parti sıralarından da alkış aldı.

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
yazıklar olsun bu ülkeye hükümete, hala beslemeye devame diyoruz. Göndersenize şunları suriyeye tekrar yeter artık
BOP projesinin asil amacı ortadoguyu karistirmak karistitdi Turkiyede Türk milletinin azinlik hale dusurulmesi ne demisti PAPA Anadolu barbar Turklere birakilmayacak kadar değerli ee vatikanda papa ile kasila kasila poz verenler onun projesi
kendi işcisini emekli edemeyen bır develt bır taraftan surıyelılere para akıtan bır hukumet sebebı ne tc vatandası olanların alayı oy kulansın dıye bunlar ama kendı vatandasını dusunmeyen oy ıcın harcayan bır hukumet ulke krızde dıyenler emeklı etmeyenler eyt magduru sadece 700 bın kısı ıken bunların bıle hepsı emeklı olmıyacak televızyona cıkıp 2 mılyon dıyen bır cumhurbaskanı konudan okadar alakasızkı sayıyı bıle bılmıyor yazık umarım mıllet aklını basına alır butun buyuk yerler ıflas edıyor hukumet hala bos bos cırpınıyor az kaldı ama bu beledıye secımlerınde cok oy gıder bu mantıkla
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