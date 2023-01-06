MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İyilik dizisi bu akşam neden yok, final mi yaptı? İyilik dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte final tarihi!

İyilik dizisi bu akşam neden yok, final mi yaptı? İyilik dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte final tarihi!

06.01.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan 2022 tarihinden bu yana ekranlarda yer alan İyilik dizisinin yeni bölümü bu akşam FOX kanalının yayın akışında yer almadı. Dizinin sevenleri, İyilik dizisinin final yapıp yapmadığını sorgulamaya başladı. Peki İyilik dizisi bu akşam neden yok, final mi yaptı? İyilik dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte detaylar...

İyilik dizisi bu akşam neden yok, final mi yaptı? İyilik dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte final tarihi!

Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in yer aldığı İyilik dizisinin sevenleri, dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Dizi bu akşam tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. Peki İyilik dizisi bu akşam neden yok, final mi yaptı? İyilik dizisinin yeni bölümü ne zaman? İyilik dizisi yakın zamanda final yapacak. İşte detaylar...

İYİLİK BU AKŞAM NEDEN YOK?

İyilik dizisinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı henüz belli değil. Bu akşam yeni bölüm yerine, tekrar bölümü ekranlara gelecek.

Dizinin yeni bölümü 13 Ocak'ta yayınlanacak.

İyilik dizisi bu akşam neden yok, final mi yaptı? İyilik dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte final tarihi!

İYİLİK DİZİSİ FİNAL YAPACAK!

Reytinglerde beklenen başarıyı sağlayamayan İyilik dizisinin 13 Ocak akşamında yayınlanacak yeni bölümünde final yapması bekleniyor

İYİLİK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Hatice Şendil Sağyaşar (Neslihan)
İsmail Demirci (Rafet)
Perihan Savaş (Şahika)
Sera Kutlubey (Damla)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her gün ağlıyordumHer gün ağlıyordum
Camdaki Kız’ın Hayri’sinin eşi Türkan bakın kim çıktı!Camdaki Kız’ın Hayri’sinin eşi Türkan bakın kim çıktı!
Olay iddia! Tarkan yeni yıl gecesi 15 dk için öyle bir para istedi ki...Olay iddia! Tarkan yeni yıl gecesi 15 dk için öyle bir para istedi ki...
Anahtar Kelimeler:
final iyilik yeni bölüm amanda

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyor

Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyor

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Kan donduran görüntü! Cesedini köprüden sarkıttılar

Kan donduran görüntü! Cesedini köprüden sarkıttılar

Askerlik ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu! e-Devlet'ten yapılacak

Askerlik ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu! e-Devlet'ten yapılacak

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.