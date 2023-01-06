İyilik dizisi bu akşam neden yok, final mi yaptı? İyilik dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte final tarihi!

Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in yer aldığı İyilik dizisinin sevenleri, dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Dizi bu akşam tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. Peki İyilik dizisi bu akşam neden yok, final mi yaptı? İyilik dizisinin yeni bölümü ne zaman? İyilik dizisi yakın zamanda final yapacak. İşte detaylar...

İYİLİK BU AKŞAM NEDEN YOK?

İyilik dizisinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı henüz belli değil. Bu akşam yeni bölüm yerine, tekrar bölümü ekranlara gelecek.

Dizinin yeni bölümü 13 Ocak'ta yayınlanacak.

İYİLİK DİZİSİ FİNAL YAPACAK!

Reytinglerde beklenen başarıyı sağlayamayan İyilik dizisinin 13 Ocak akşamında yayınlanacak yeni bölümünde final yapması bekleniyor

İYİLİK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Hatice Şendil Sağyaşar (Neslihan)

İsmail Demirci (Rafet)

Perihan Savaş (Şahika)

Sera Kutlubey (Damla)

