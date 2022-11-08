İzah eş anlamlısı nedir? İzah kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İzah kelimesi Türkçemize Arapçadan geçmiştir. Arapça "vużūḥ"tan türeyen ve “aydınlatma, açıklama, berrak kılma” anlamına gelen "īḍāḥ" kelimesinden alıntıdır. İzah kelimesi dilimize de benzer bir anlamla geçmekle beraber genel olarak bir şeyi anlaşılacak hâlde anlatmak anlamına gelir. Türk Dil Kurumunda izah kelimesinin anlamı "açıklama" şeklindedir. İzah kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:
- Bana bu konuları tek tek izah etmelisin.
- Kısa bir izah sonrasında devam edebiliriz.
- Neden kötü işlere bulaşmaman gerektiğini sana defalarca izah etmiştim.
- Sırf sana her şeyi izah etmek için saatlerce bekledim.
- Bana bu konuları hemen izah etmediğin sürece sana inanmayacağım.
- Bu konuyu sana izah etmek için gecelerce uyku uyumadan düşündüm.
- Şu an bu gördüklerimin belirli bir izahı olduğunu düşünmüyorum.
- Öğretmen, konuyu anlamayan öğrencilerine tekrar tekrar izah etmek zorunda kalmıştı.
- İzahı olmayan şeylerin mizahı olduğundan resimlerine bu tür dikkat çekici betimlemeler yansıtıyordu.
- Bana karşı ne izah edersen et sana güvenmemeye devam edeceğim.
İzah kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?
Türkçede eş anlamlılık durumu neredeyse her kelimede görülür. Bazı kelimelerin birden fazla eş anlamı olabildiği gibi bazı kelimelerin de tek eş anlamı vardır. İzah kelimesinin eş anlamı olan bir kelime bulunur. İzahın eş anlamlısı olan kelime:
İzahın eş anlamlıları ile örnek cümleler
İzah eş anlamlısı olan açıklama kelimesiyle örnek cümleler:
- Bir açıklama bekler şekilde sessizce dikiliyordu.
- Sana bu konu hakkında açıklama yapacağımı sanıyorsan yanılıyorsun.
- Küçük kız, annesine fazla şeker yemesinin nedenlerini açıklamaya çalışıyordu.
- Sırf yanlış anlaşıldığı için sabahtan beri açıklama yapmak zorunda hissediyordu.
- Bu açıklamalara kayıtsız kalacağım.
- Yaptığı basın açıklaması sonucunda halkın tüm sempatilerini kendine çekti.
- Karşısındaki insana açıklama yapamadığı için bir türlü rahat edememişti.
- Bu kadar mutluysan bana karşı bir açıklama yapmana gerek yok.
- Genç adam, karşısındaki insanın açıklamalarını dinlemeden binayı terk etti.
- Yaptığın açıklamalar oldukça sahte hissettiriyor.
- Bana karşı dürüst bir açıklama yaparsan belki sana güvenebilirim.