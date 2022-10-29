Sözlük eş anlamlısı nedir? Sözlüğün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kelime anlamlarını araştırmak için kullandığımız kaynaklara verilen isim olan sözlük kelimesi özellikle öğrencilerin sıklıkla kullandığı kelimelerden biridir. Sözlükler sadece kelimelerin anlamlarını ifade eden kaynaklar olmayıp aynı zamanda kelimelerin doğru yazımını ve nasıl telaffuz edilmesi gerektiğini de açıklar. Kelimelerin anlamlarını açıklayan ve genel olarak Türkçe derslerinde sık bir şekilde kullanılan sözlüklerde kelimeler, alfabetik sıraya göre dizilir.

Sözlük kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede bulunan ve eş anlamlısı olan kelimelerden biri de sözlük kelimesidir. Sözlük kelimesine alternatif olan eş anlamlısı cümlede sözlük yerine kullanılır. Sözlüğün eş anlamlısı yerine kullanılan anlamdaşı sayesinde aynı anlama gelen fakat farklı kelimeler ile yeni cümleler kurulabilir. Kelime dağarcığı bakımından büyük bir avantaja sahip olan eş anlamlı kelimeler konuşma dilinde tekrara düşmek istemeyenler için oldukça idealdir.

Sözlük kelimesinin eş anlamı birden fazla olarak bilinir. Cümlede sözlük yerine alternatif olan eş anlamlısı kullanılabilir. Kelime bakımından zengin bir dile sahip olan Türkçede eş anlamlı kelimeler çok fazla olarak bulunur. Yazı ve konuşma dilinde kullanılan bu kelimeler daha etkili bir konuşma için de gereklidir. Sözlük eş anlamlısı kelimeler:

Kamus

Lügat

Sözlüğün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunan sözlüğün en çok kullanılan eş anlamlı kelimesi lügat sözcüğüdür. En az sözlük kelimesi kadar kullanılan lügat Arapça kökenli bir kelimedir. Dilimize Arapçadan geçmiş olan lügat, sözlük yerine sıkça kullanılır. Sözlüğün bir diğer eş anlamlısı ise kamus kelimesidir. Pek sık karşılaşmadığımız bu kelime de sözlük yerine kullanılabilir. Sözlük eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: