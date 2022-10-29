Strateji eş anlamlısı nedir? Stratejinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Strateji kelimesinin kullanıldığı pek çok tanımlama ve kalıplaşmış ifadeler de bulunur. Bunlara örnek verecek olursak; stratejik ortaklık, strateji oyunları, büyüme ve küçülme stratejileri gibi. Strateji kelimesi hem devletlerin hem de bireylerin çıkarlarını korumak adına izledikleri yol manasına gelir. Stratejiler uzun ya da kısa vadeli olabilir. Özellikle şirket çalışanlarının hem yazılı hem de sözlü metinlerinde sıklıkla kullandıkları strateji kelimesi Türk Dil Kurumuna göre ayrı iki anlamı ifade eder. Strateji kelimesinin anlamları şu şekilde sıralanabilir;

Hedeflerin gerçekleşmesi için yapılmış olan detaylı plan ve izlenen yol.

Devletlerin ulusal olan çıkarlarını korumak adına askeri, idari ve mali olarak yaptığı plan ve düzenlemelerin tamamıdır.

Strateji kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Birbirlerine alternatif olan anlamdaş kelimelerden biri de strateji kelimesidir. Eski Yunanca kökenli stratejinin eş anlamlısı kelimeler de cümlede stratejiye alternatif olarak kullanılır. Strateji kelimesine alternatif olan eş anlamlıları farklı cümlelerde birbirleri yerine kullanılır. Strateji kelimesinin eş anlamı olan sözcükler konuşma dilinde kullanıldıkları zaman daha etkin bir konuşma gerçekleşebilir. Dilimizde strateji kelimesinin eş anlamlısı olan iki kelime bulunur. Bu kelimeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Sevkülceyş

İzlem

Strateji yerine kullanılan bu iki kelime yazılış ve okunuş olarak farklılık gösterir ancak anlam olarak stratejiyle aynıdır.

Stratejinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cümle içinde hem birbirleri yerine hem de strateji yerine kullanıldıkları için birbirleri ile anlamdaş kelimeler denir. Strateji eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: