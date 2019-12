"İzdiham Edebiyat Ödülleri" sahiplerini buldu

Parlak, "Yılın Sanatçısı Onur Ödülü" alan Belkıs Özener ve Suna Selen'in çok değerli isimler olduğuna vurgu yaparak, "Efendim, benim için vefa çok önemli bir şey. Hepimiz de olması gereken de bir duygu. Çünkü şiir de vefayla aslında büyüyen ve değerlenen bir şey. Onlar çok kıymetli sanatçılarımız, onları da bu gece anmak istedik, aramızda görmek istedik. Çok da mutlu oldular hakikaten, biz de onların mutluluğuyla mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Üsküdar'da yeni açılan ve aynı zamanda ödül törenin gerçekleştiği mekan İzdihamDem'in bundan sonra edebiyat ve sanat meraklılarının buluşma mekanı olacağına işaret eden Parlak, şöyle devam etti:

"Biz sadece bir dergi değiliz aslında aynı zamanda bir hareketiz. İçinde her türlü güzellik olan, her türlü iyilik yapan, her türlü çılgınlık yapan ama asla bu milletin değerlerine ve bu toprakta hiç kimseye aykırı davranmayan bir grup arkadaşız diyebilirim. İzdihamDem bizim artık yeni buluşma mekanımız. Burada şiir, tiyatro etkinlikleri olacak, kürsümüz olacak ve her türlü etkinlik yapılabilecek. O yüzden böyle bir ortam seçtik. Hem dergimizden hem de ihtiyacı olan herkese kapımız açık bizim. Biz zaten her şeyimizi paylaşıyoruz, mekanımızı da paylaşacağız."