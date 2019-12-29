İSTANBUL (AA) - İzdiham dergisi tarafından bu yıl ilk kez verilen "İzdiham Edebiyat Ödülleri" sahiplerini buldu.

İzdihamDem'de düzenlenen törende, "Yılın Sanatçısı Onur Ödülü"ne şarkıcı Belkıs Özener ve tiyatro sanatçısı Suna Selen layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan Özener, hatırlanıyor olmaktan mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu töreni düzenleyen arkadaşları kutluyorum. Çıkarmış oldukları mecmualarının uzun yıllar devamını dilerim. Bugün 5. onur ödülümü alıyorum, 120 tane de yaşam boyu ödülüm var. Evin içerisinde artık yer kalmadı. Bu yaşta görebileceğim en güzel günleri görüyorum açıkçası. Ama benim için esas onur Türk halkı tarafından böylesine bir vefa gösterilmesi ve hatırlanmaktır." diye konuştu.

- "Şiir de vefayla aslında büyüyen ve değerlenen bir şey"

Onur ödülüne değer görülen diğer isim Suna Selen de böyle bir gecede olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, ödül törenini düzenleyenlere teşekkür etti.

İzdiham Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Parlak ise AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, törende arkadaşlarıyla birlikte olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "Çünkü 10 yıllık bir mazisi var derginin ve ilk gün birlikte olduğum arkadaşlarla hala yol yürümek, yeni genç arkadaşlarımızın aramıza katıldığını görmek, benim için hakikaten büyük bir mutluluk." diye konuştu.