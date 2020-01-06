MAGAZİN
  4. İzel erkek arkadaşıyla sokak ortasında dans etti!

İzel erkek arkadaşıyla sokak ortasında dans etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

İzel, haftalardır beraber görüntülendiği fakat aşk iddialarını reddettiği Hakan Verbiç'le görüntülendi.

İzel erkek arkadaşıyla sokak ortasında dans etti!

Ünlü şarkıcı İzel, geçtiğimiz akşam Harbiye'de Hakan Verbiç'le görüntülendi. İkili taksiden indiklerinde aniden dans etmeye başladı.

izel-093345BC

Sonrasında İzel, “Instagram’da takip ettiklerimi yanlışlıkla sildim, buradan hepsinden özür diliyorum. İsteyerek yaptığım bir şey değildi. Onları yeniden ekleyeceğim ve ilk takip edeceğim kişi Yılmaz Erdoğan olacak” dedi.

izel-093344PN

Bu sözlerin ardından Hakan Verbiç, “Aşkım ben ne olacağım” deyince İzel de “Tabii ki sen de olacaksın” dedi. Hakan Verbiç, İzel'i öpücüklere boğuşu dikkatleri çekti.

izel-093344LJ

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Tamamen ücretsiz Milyonları ilgilendiriyor! Tamamen ücretsiz
Aşk dedikoduları yine gündemde! Olay olan fotoğraf Aşk dedikoduları yine gündemde! Olay olan fotoğraf
Gökbakar'ın devlet eleştirisine sert tepkiGökbakar'ın devlet eleştirisine sert tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izel sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Ahmet Davutoğlu'ndan Sibel Ünli açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan Sibel Ünli açıklaması

Çıldırtan paylaşımda Hakan Şükür detayı

Çıldırtan paylaşımda Hakan Şükür detayı

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya gündeme bomba gibi düştü! Olay olan fotoğraf (Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında? Ayça Çağla Altunkaya kimdir?)

Aşk dedikoduları yine gündemde! Olay olan fotoğraf

Şahan Gökbakar devleti eleştirdi; tepki Yusuf Güney'den geldi

Gökbakar'ın devlet eleştirisine sert tepki

Bergüzar Korel'den hamilelik paylaşımı!

Bergüzar Korel'den hamilelik paylaşımı!

Ayla Çelik'ten itiraf! 'Beyaz, benden habersiz hiçbir şey yapamaz!'

'Beyaz, benden habersiz hiçbir şey yapamaz!'

Elsa Hosk: 10 yıl önce alkoliktim

Ünlü modelden şoke eden itiraf

Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra ilk kez konuştu

Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra ilk kez konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.