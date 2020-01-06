İzel erkek arkadaşıyla sokak ortasında dans etti!

Ünlü şarkıcı İzel, geçtiğimiz akşam Harbiye'de Hakan Verbiç'le görüntülendi. İkili taksiden indiklerinde aniden dans etmeye başladı.

Sonrasında İzel, “Instagram’da takip ettiklerimi yanlışlıkla sildim, buradan hepsinden özür diliyorum. İsteyerek yaptığım bir şey değildi. Onları yeniden ekleyeceğim ve ilk takip edeceğim kişi Yılmaz Erdoğan olacak” dedi.

Bu sözlerin ardından Hakan Verbiç, “Aşkım ben ne olacağım” deyince İzel de “Tabii ki sen de olacaksın” dedi. Hakan Verbiç, İzel'i öpücüklere boğuşu dikkatleri çekti.



