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'İzlediğimde canım yandı!' Rıdvan Dilmen'den Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrasında flaş ıslık yorumu...

02.04.2023 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, son anlarda bulduğu gollerle sarı - kırmızılılar oldu. Maçtan 2-0'lık üstünlükle ayrılan Galatasaray liderliğini sürdürürken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken yorumlar geldi. İşte detaylar...

'İzlediğimde canım yandı!' Rıdvan Dilmen'den Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrasında flaş ıslık yorumu...

Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan taraf, 2-0'lık skorla Galatasaray oldu. Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 87. dakikada Fredrik Midtsjö ve 90+8. dakikada penaltıdan Nicolo Zaniolo kaydetti.

Bu skorun ardından puanını 63'e yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ise karşılaşmanın ardından TV 8,5'ta yaptığı yorumlarla dikkat çekti.

İşte Dilmen'in değerlendirmeleri;

"TEK FARKLI GALİBİYETLERLE..."

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"86 dakikada Galatasaray'ın oyunu kötüydü. Adana Demirspor'un pozisyonu azdı ama etkiliydi. Galatasaray, tek farklı galibiyetlerle 42 puan topladı. Kolay değil, çok tecrübeli bir takım da olsanız."

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İZLEMEMİŞTİR"

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"Maçın 80. dakikasından sonrasını Fenerbahçe de Beşiktaş da izlememiştir. Galatasaray, oyundan bağımsız skor alabiliyor. Adana Demirspor'un iki topu direkten döndü. Şanssızlık değil, beceriksizlik."

"ISLIKLAMALAR BAŞLADI, TRABZONSPOR MAÇINDA DA CANIM YANDI"

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"Oyunun bazı bölümlerinde ıslıklamalar falan da başlamıştı. Sabırsızlaşıyor Galatasaray taraftarı. Gündüz Trabzonspor maçını izlediğimde de canım acıdı. Yusuf Yazıcı'ya top geldiğinde ıslıklıyorlardı. Trabzonspor tarihindeki en büyük parayı kazandırmıştı. Hayrı için oradan ayrılması gerekir."

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