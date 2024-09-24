İzlerken kimse fark etmedi! Yalı Çapkını'ndaki çekim hatası ortaya çıktı!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı gerçek hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla en çok ses getiren yapımlar arasında yer alan Yalı Çapkını, yeni sezona iddialı bir giriş yaptı.

Zaman atlaması yaşanan diziye birçok karakterin dahil olmasıyla hikayenin gidişatı değişti. Seyran ve Ferit'i yeni sezonda başka partnerlerle izledik. Birçok seyirci bu değişimi istemezken dizinin reytingleri de giderek düşmeye başladı.

İZLERKEN O HATAYI KİMSE FARK ETMEDİ

Yeni sezonun ilk bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada çok konuşulan dizide günler sonra çekim hatası yapıldığı fark edildi. Dizinin 75. bölümünde Ferit, kalabalık bir barda eğlenirken arkasında set çalışanı göründü.

Yayınlanan sahnede set çalışanının kadraja girmemek için verdiği çaba ise görenleri güldürdü. Kızılcık Şerbeti'nin de ilk bölümünde Alev'in Almanya'da doğum yaptığı hastanede Türkçe 'çıkış' tabelası görünmüştü.