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  4. İzlerken kimse fark etmemişti! Yalı Çapkını'ndaki çekim hatası sosyal medyada gündem oldu

İzlerken kimse fark etmemişti! Yalı Çapkını'ndaki çekim hatası sosyal medyada gündem oldu

25.09.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni sezon bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya başladı. Her bölümü büyük yankı uyandıran dizinin özet bölümleri dahi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizideki çekim hataları da zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Yalı Çapkını'nda Ferit Korhan'ın bir sahnesinde yapılan hata izlerken fark edilmedi ancak sonradan sosyal medyayı salladı.

Her Cuma akşamı izleyiciyi ekrana kilitleyen ve hem TV hem de sosyal medya reytinglerine damgasını vuran Yalı Çapkını, ikinci sezonuyla ekrana gelmeye başladı. Her bölümüyle çok konuşulan dizinin tekrar bölümleri de büyük bir ilgiyle izleniyor.

Mert Ramazan Demir'in Ferit, Afra Saraçoğlu'nun Seyran karakterine hayat verdiği dizide Ferit Korhan'ın bir sahnesinde yapılan çekim hatası sosyal medyada gündem oldu.

Yalı Çapkını 3

Dizinin 34. bölümünde abisi Fuat'ın cenazesinden sonra eve gelen Ferit Kazım'ı ve Saffet Ağa'yı karşısında görünce deliye dönmüştü. Tam ortalık karışacakken kolsuz Necip Usta, Ferit'i engellemişti.

kolsuz usta

İşte tam da bu sahnede izleyiciler bir detay fark etti. Kolsuz Necip Usta'nın olmayan kolu bir anda belirdi. Kolsuz Necip Usta, Ferit'i durdurmak isterken diğer elini de kullandı ve hemen indirdi. Ancak o anlar kurguda fark edilmedi ve yayınlandı.

çekim hatası

Yalı Çapkını'nda yapılan bu hata sosyal medyada gündem oldu. O sahneye; 'Kolsuz ustanın kolu oldu', 'Bu nasıl fark edilmedi?', 'Bu kadar da olmaz' gibi yorumlar yapıldı.

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