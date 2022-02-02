İzleyenler gözlerine inanamadı! Saniyeler içinde mağaranın deliğinden geçmeyi başardı

İki milyondan fazla izleyici, bir maceraperestin kendisine acı verecek kadar dar olan mağara açıklığında zorlandığını izlerken strese girdi. Klostrofobisi olmayanları bile izlemekte zorlandığı videoda genç adam mağaranın deliğinden içeri girmeye çalışıyor. Sosyal medyanın kısa sürede popüler olan gönderisi 26 milyon izlenme elde etti.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Gönderinin başlığında, “Denemeyin! Bu uygulama profesyonel kurtarma ekibi eşliğinde gerçekleştirildi” uyarısı yer aldı. Profesyonel ekibin olmasına rağmen sosyal medya kullanıcıları kendilerini izlerken rahat hissetmediğini belirtti. Sosyal medya kullanıcıları paylaşımın klostrofobik olduğunu dile getirirken kendilerinin üzerinde stres yarattığını da ifade etti.



