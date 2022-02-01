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Sevgilisinden fidye almak için kaçırılmış numarası yaptı! Yakayı ele verince 34 hafta hapis cezası aldı

01.02.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Blackpool kentinde yaşanan bir kaçırılma vakası dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Leah Jumeaux isimli bir kadın sevgilisinin kendisinden ayrılmasından sonra ilginç bir plan hazırladı. Ayrılan erkek arkadaşına elleri ve kolları bağlı bir fotoğrafını gönderen Jumeaux, kaçırıldığını söyledi ve fidye istedi.

Sevgilisinden fidye almak için kaçırılmış numarası yaptı! Yakayı ele verince 34 hafta hapis cezası aldı

Yaşanan olayın perde arkası polis ifadelerinde ortaya çıktı. Jumeaux, yanındaki silahlı adamlarla birlikte ağzı bağlanmış hareket edemez haldeki fotoğrafıyla eski sevgilisini korkuttu. Genç kadının kaçırıldığı belirtilen mesajda sağ salim sevdiklerine kavuşabilmesi için 2 bin sterlin fidye ödenmesi isteniyordu.

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AİLESİNE HEDİYE ALMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Eski sevgilinin mesajı gördükten sonra durumu polise bildirmesi üzerine Jumeaux’nun planı bir anda ortaya çıktı. Kendisini kaçırılmış gibi gösteren Jumeaux polise verdiği ifade de fidye parasını ailesine Noel hediyesi almak için istediğini itiraf etti.

‘Şantaj’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlamalarıyla hakkında dava açılan Jumeaux Preston Kraliyet Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hapis cezası aldı. Ayrıca, 156 sterlin (2 bin 818 lira) de para cezası ödeyecek.

Blackpool kentinin sınırlarında yer aldığı Lancashire Polisi’nden dedektif Lisa Carr ise “Jumeaux’nun yaptıkları tuhaf ve kabul edilemez. Eski erkek arkadaşından para sızdırmak için böyle bir yola başvurmuş ailesine hediye almak için. Polis devreye girince işin aslı kısa sürede anlaşıldı. Umarım cezasını çekerken yaptığı büyük hatalardan ders çıkarma şansı olur.” ifadelerini kullandı.

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