Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İzleyenleri ağlatan 10 Kasım videosu: 'Mahvoldum! Tüylerim diken diken'

İçerik devam ediyor

10 Kasım 1938'de hayatını kaybeden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü yarın sabah 09.05'te bir kez daha saygı ve özlemle anacağız. Atatürk için sirenlerin çalmasına saatler kala Düzce Belediyesi'nin hazırladığı bir video gündem oldu. Kısa sürede viral olan paylaşım izleyenlere duygu dolu dakikalar yaşattı.

Düzce’de Belediye tarafından 10 Kasım nedeniyle hazırlanan video izleyenleri duygulandırdı.

İzleyenleri ağlatan 10 Kasım videosu: Mahvoldum! Tüylerim diken diken 1

ÖZLEM GÖZLERİNE YANSIDI

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla duygu dolu bir video hazırladı. Anıt Park Meydanı'nda çekilen videoda, meydandan geçen vatandaşlardan kol saatini ayarlamaları için yardım istendi. O anların kayıt altına alındığından habersiz olan Düzceliler, saati ayarlamaya çalıştıkları anda saatin 09.05’te durduğunu fark etti. Vatandaşların yüz ifadelerine de yansıyan saygı ve özlem Atatürk’e duyulan minneti bir kez daha gözler önüne serdi.

İzleyenleri ağlatan 10 Kasım videosu: Mahvoldum! Tüylerim diken diken 2

"MAHVOLDUM"

Vatandaşlar, 09.05’ sizin için ne ifade ediyor sorusuna; “Ben mahvoldum. Şuan tüylerim diken diken oldu, bambaşka bir duygu, Atatürk için herkesin duygusu hemen hemen aynıdır. Bizim için akan sular duruyor, bir kadın olarak bana vermiş olduğu haklardan dolayı teşekkür etmek isterdim” yanıtını verdi.

İzleyenleri ağlatan 10 Kasım videosu: Mahvoldum! Tüylerim diken diken 3

BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gören video, izleyenlerin takdirini toplarken birçok kişi tarafından paylaşılarak binlerce kişiye ulaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce'de sosyal deney: İşte vatandaşların bayrak sevgisini Düzce'de sosyal deney: İşte vatandaşların bayrak sevgisini

TÜRK BAYRAĞI VİDEOSU DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Düzce Belediyesi tarafından, Cumhuriyetin 102. yılına ithafen yapılan sosyal deneyde vatandaşların bayrak sevgisi izleyenleri duygulandırmış. Sosyal deney boyunca vatandaşların bayrağa sahip çıkma refleksi ve gösterdiği özen, farklı açılardan kayıt altına alınmıştı. Çekimlerin ardından görüşleri sorulan vatandaşlar, duygusal anlar yaşamıştı.

İzleyenleri ağlatan 10 Kasım videosu: Mahvoldum! Tüylerim diken diken 4

İzleyenleri ağlatan 10 Kasım videosu: Mahvoldum! Tüylerim diken diken 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Havada görev başında 12 şişe alkol bitirdi!Havada görev başında 12 şişe alkol bitirdi!
Çin'den getirildi: Değeri dudak uçuklattı! Çin'den getirildi: Değeri dudak uçuklattı!

Anahtar Kelimeler:
10 kasım atatürk düzce belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.