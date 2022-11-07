İzleyenlerin gözleri doldu! İşitme engelli adam 35 yıl sonra ilk kez annesinin sesini duydu... Gözyaşları sel oldu

‘Goodnews_movement’ Instagram hesabında paylaşılan bir gönderi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Anne ve oğlunun yanyana oturduğu anlarda annesi oğluna adıyla seslendi ve genç adam annesinin sesini duyduğunda gözyaşlarını tutamadı. Sosyal medya kullanıcılarına duygusal anlar yaşatan gönderiye, “Bu, Eduardo’nun 35 yıl sonra annesinin sesini ilk kez duyduğu andır. İki yaşında bir çocukken menenjite yakalandı ve her iki kulağında da tam işitme kaybı yaşadı” notu eklendi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Videoda anne oğlunun adını tekrarladığında Eduardo, ona eliyle duyduğuna dair bir işaret yaparak gözyaşlarını tutamadı. Anne ve oğlu birbirlerine büyük bir duygusallıkla sarılırken Eduardo onlarca yıllık sessizliğin ardından artık çevresindekileri duyabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Sosyal medya kullanıcıları gönderiye yoğun ilgi gösterirken anne ve oğlunun duygusal anlarını derinden hissettiklerini dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Hayatımda gördüğüm en güzel andı” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Çoğumuzun hafife aldığı ve kıymetini bilemediği şeyler” yorumunu ekledi.