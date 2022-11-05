Yapışık ikiz kardeşler kız kardeşlerin cinsellik itirafı herkesi şaşırttı! “1 buçuk yıldır ilişkim var, sevgilim ve kız kardeşim...”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Connecticut eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki ikiz kardeşler Carmen ve Lupita Andrade dünyaya geldiklerinde doktorlar sadece üç gün yaşayabileceklerini söylemişti. Aslen Meksikalı olan ikizler göğüs duvarları boyunca pelvise kadar tamamen birbirlerine bağlı. İki kolları var ancak her birinin yalnızca bir bacağı var. Bu yüzden Carmen sağı kontrol ederken, Lupita solu kullanıyor.

2002 yılına hayata gözlerini açtıklarında ikizlerin kısa bir sürede ölmesi bekleniyordu. Doktorlar bedenlerinin birbirinden ayrılmasını ise ölümle veya yıllarca yoğun bakımla sonuçlanabileceğini söyledi. Bu yüzden birlikte kalmayı seçtiler ve yaşamaya adapte oldular.

“TAMAMEN ŞEFFAF OLMAYI SEÇTİM”

FEMAIL’e konuşan ikiz kardeşler özel hayatlarında birbirlerine ve partnerlerine karşı şeffaf olmayı seçtiklerini ifade etti. Yaklaşık 1 buçuk yıldır bir ilişkisi olduğundan söz eden Carmen, “Açıkçası tamamen şeffaf olmayı seçtim. İlk konuştuğumuzda durumumuzu anlattım ve kız kardeşime de ondan bahsettim. Açıkçası hangi sınırların uygun olup neyin olmadığı konusunda bir tartışma yapmamız gerekiyordu. 1 buçuk yıldır ilişkim var, sevgilim ve kız kardeşim çok yakın arkadaşlar. Lupita aseksüel ve aromantik. Bu yüzden flörtü farklı görüyor” dedi.



