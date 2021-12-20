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İzleyiciler Uğur Pektaş'ı unutmuyor! Eski paylaşımına yorum yağdı

20.12.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2005 sezonuyla yıldızı parlayan Uğur Pektaş'ın 2020 sezonu macerası beklenmedik bir şekilde sonlanmıştı. Sakatlığı sebebiyle yarışmadan ayrılan oyuncuyu izleyiciler unutamıyor. Kadrolar açıklanmış olsa da Pektaş'ın eski pozlarına yorum yağıyor.

İzleyiciler Uğur Pektaş'ı unutmuyor! Eski paylaşımına yorum yağdı

Arka Sokaklar dizisinde bir dönem rol alan Uğur Pektaş'ın 2020 Survivor macerası çabuk bitmişti. Bir dönem Gamze Özçelik ile evli olan ünlü oyuncu gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Sakatlık sebebiyle yarışmadan ayrılan oyuncunun Survivor All Star'a gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Survivor All Star kadrosu açıklansa da sosyal medyada zaman zaman Uğur Pektaş'ın yarışmaya dönüş yapabileceği iddiaları dolaşıyor.

Son olarak bu iddialar gündeme gelince Pektaş'ın eski paylaşımlarına yorum yağdı. Uğur Pektaş'ın takipçileri paylaşımlara "Survivor'a geliyor musun?", "Yedekten mi gireceksin", "Ekrana dön", "Geri dönse reytingler patlar" yorumları yağdı.


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