İzleyiciler Uğur Pektaş'ı unutmuyor! Eski paylaşımına yorum yağdı

Arka Sokaklar dizisinde bir dönem rol alan Uğur Pektaş'ın 2020 Survivor macerası çabuk bitmişti. Bir dönem Gamze Özçelik ile evli olan ünlü oyuncu gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Sakatlık sebebiyle yarışmadan ayrılan oyuncunun Survivor All Star'a gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Survivor All Star kadrosu açıklansa da sosyal medyada zaman zaman Uğur Pektaş'ın yarışmaya dönüş yapabileceği iddiaları dolaşıyor.

Son olarak bu iddialar gündeme gelince Pektaş'ın eski paylaşımlarına yorum yağdı. Uğur Pektaş'ın takipçileri paylaşımlara "Survivor'a geliyor musun?", "Yedekten mi gireceksin", "Ekrana dön", "Geri dönse reytingler patlar" yorumları yağdı.



