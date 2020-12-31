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  4. İzmir'de dehşet! Babasını sokak ortasında sopayla döverek öldürdü

İzmir'de dehşet! Babasını sokak ortasında sopayla döverek öldürdü

31.12.2020 11:22 | Son Güncelleme:
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İzmir'de dehşet! Babasını sokak ortasında sopayla döverek öldürdü

İzmir'in Çiğli ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Güney Karagöz (32), babası Mehmet Zeki Karagöz'ü (68) sokak ortasında sopayla döverek, öldürdü. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Harmandalı Mahallesi 8790/3 Sokak'ta meydana geldi. Güney Karagöz, henüz bilinmeyen nedenle babası Mehmet Zeki Karagöz'e sopayla saldırdı. Başına aldığı darbeler nedeniyle Mehmet Zeki Karagöz, kanlar içinde yere yığıldı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Zeki Karagöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Karagöz'ün cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Polis olayın ardından Güney Karagöz'ü gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.

DHA

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