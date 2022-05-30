HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de dehşete düşüren anlar! 'Ceza yazdı' diye polise böyle saldırdılar

İzmir'de dehşete düşüren anlar! 'Ceza yazdı' diye polise böyle saldırdılar

30.05.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Aliağa ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Sokak ortasında 3 kişi, ceza yazdığı gerekçesiyle trafik polisine saldırdı. Şüphelilerden birinin elindeki bıçağı gören polisler silah çekerken, saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polise mukavemet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İşte olayın detayları!

İzmir'de dehşete düşüren anlar! 'Ceza yazdı' diye polise böyle saldırdılar

Dehşete düşüren olay, 28 Mayıs günü İstiklal Caddesi Mustafa Ekmekçi Meydanı önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A.'ya ait motosikleti ödünç alan M.K. motosiklet ile turlarken trafik polisi kendisinden şüphelenerek motosikleti durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan M.K. bölgeden uzaklaşırken, polis ekipleri motosikletin plakasına ceza yazdı. Plakasına ceza geldiğini öğrenen motosiklet sahibi M.A. ise durumu iletince, M.K. trafik polislerinin yanına gitti.

AW632226_02

SALDIRI ANI KAMERADA

Motosiklet kendisindeyken ceza yazan polis ekiplerinin yanına giden M.K. ile polisler tartışmaya başladı. Bu esnada tartışma büyüyünce M.K.'nin bir polis memuruna yumruk attığı ileri sürüldü. Daha sonra ise polis memurları kendisini gözaltına almaya çalışırken yanındaki bıçağı çıkaran M.K., kendisine zarar vermeye başladı. M.K.'nin elinde bıçak olduğunu gören polisler ise silahına davranarak M.K.'ye sözlü uyarılarda bulunup engellemek istedi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde M.K.'nin elinde bıçakla polislerin üzerine gittiği ve kendisine zarar verdiği anlar görüntülendi. Ayrıca motosiklet sahibi M.A. ile bölgede bulunan A.M.K. isimli şahsın da polis memurlarına engel olmaya çalıştığı anlar yer aldı.

AW632226_03

3 GÖZALTI, 1 TUTUKLAMA

Polis memurlarına mukavemet edildiği ihbarı üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve motosikletli polis ekipleri kısa sürede olayın yaşandığı yere gitti. M.K., M.A. ve A.M.K., burada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A. ve A.M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yumruklu saldırıya uğrayan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AW632226_04

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PKK’ya bir darbe daha! 6 terörist etkisiz hale getirildiPKK’ya bir darbe daha! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Canlı yayında kalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yeni gelişmeyi sosyal medyadan duyurduCanlı yayında kalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yeni gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu
Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi
Anahtar Kelimeler:
polis İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

İstanbul'da akılalmaz olay! Küçük kızı MR'da yaktılar

İstanbul'da akılalmaz olay! Küçük kızı MR'da yaktılar

Alışverişten çıktığımda hüngür hüngür ağladım

Alışverişten çıktığımda hüngür hüngür ağladım

İlginizi Çekebilir

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı!

Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı!

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.