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İzmir’de Haluk Levent rüzgarı esti

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.09.2018 00:30 | Son Güncelleme

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Haluk Levent, Gündoğdu Meydanı’nda İzmirlilere müzik ziyafeti yaşattı.

İzmir’de Haluk Levent rüzgarı esti

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sabah başlayan ve gün içinde devam eden resmi törenlerin ardından akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na 350 metrelik dev Türk bayrağı ve fener alayıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

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Gündoğdu Meydanı hınca hınç dolarken, ışık gösterileri ve havai fişeklerle gece aydınlandı.

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İZMİRLİLER İÇİN SÖYLEDİ
Gösterilerin ardından Haluk Levent sahneye çıktı ve en sevilen şarkılarını İzmirliler için söyledi.

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Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunu doyasıya kutladı.

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İzmir haluk levent konser

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