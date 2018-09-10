İzmir’de Haluk Levent rüzgarı esti

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sabah başlayan ve gün içinde devam eden resmi törenlerin ardından akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na 350 metrelik dev Türk bayrağı ve fener alayıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Gündoğdu Meydanı hınca hınç dolarken, ışık gösterileri ve havai fişeklerle gece aydınlandı.

İZMİRLİLER İÇİN SÖYLEDİ

Gösterilerin ardından Haluk Levent sahneye çıktı ve en sevilen şarkılarını İzmirliler için söyledi.

Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunu doyasıya kutladı.



