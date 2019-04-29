Mynet Trend

İzmir'de kedi evini içinde kedi varken yaktılar!

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 29.04.2019 14:47 | Son Güncelleme

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki parkta bulunan kedi evi, içinde kedi varken kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından, kedinin ölümüne neden olan şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

İzmir'de kedi evini içinde kedi varken yaktılar!

Yalı Mahallesi Sedat Kahraman Parkı'nda pazar sabahı yürüyüş yapan kişiler, buradaki kedi evinin yakıldığını fark etti. Kedi evinin içinde bir kedinin de yanarak öldüğünü gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Ekipler, park çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüpheli iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay, kedi evinin yakılmasına ve bir kedinin telef edilmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili tespit tutanağı tutularak kamera kayıtlarının incelenmesi ve olayın failinin bulunarak gerekli cezanın verilmesi için Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Hayvan Hakları İhlal Komisyonu'na suç duyurusunda bulunduklarını belirten Tugay, "Bir insan böyle bir vicdansızlığı nasıl yapar? Çok üzgünüz ve failin gerekli cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Kentimizi paylaştığımız can dostlarımızın huzur içinde yaşayabilmesi için çalışıyoruz. Sahipsiz hayvanlar ve yaşadıkları kötü muamele, insan eliyle oluşturulmuş bir sorundur ve çözümü de insanlar tarafından, insanca olmalıdır" dedi.

32313

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

(DHA)

PARTNERBel ve sırt ağrısı çekiyorsanız bir de bunu deneyinBel ve sırt ağrısı çekiyorsanız bir de bunu deneyin
Erhan Çelik'ten yıllar sonra gelen TRT itirafı!Erhan Çelik'ten yıllar sonra gelen TRT itirafı!
Türkiye'de ilk! Yerli üretim: ÇıngıTürkiye'de ilk! Yerli üretim: Çıngı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir kedi Karşıyaka kedi evi

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsel organını paylaşmıştı! Bir açıklama daha

Cinsel organını paylaşmıştı! Bir açıklama daha

Ölen sandık görevlisi 367'ye yükseldi!

Ölen sandık görevlisi 367'ye yükseldi!

Arkadaşları işten çıkarıldı, 700 işçi iş bıraktı!

Arkadaşları işten çıkarıldı, 700 işçi iş bıraktı!

Sevgilisinin eşine cinsel ilişki videolarını gönderince...

Sevgilisinin eşine cinsel ilişki videolarını gönderince...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cuma namazında ilginç olay!

Cuma namazında ilginç olay!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Okuyucu Yorumları 15 yorum
Keşke meteor çarpsa dünya'ya bitse her şey.
niye kirmiziya basiyorsunuz o sokrates bilincli adam
Vicdan yoksunu şerefsizler
Bu ne vahşet hiç mi Allah korkusu yok sizde yazıklar olsun.:(
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erhan Çelik'ten yıllar sonra gelen TRT itirafı!

Erhan Çelik'ten yıllar sonra gelen TRT itirafı!

Yerli üretim otomatik namlu temizleme cihazı: Çıngı

Türkiye'de ilk! Yerli üretim: Çıngı

Arkadaşları işten çıkarıldı, 700 işçi iş bıraktı!

Arkadaşları işten çıkarıldı, 700 işçi iş bıraktı!

Atatürk'e hakaret eden yazar Hamza Andreas Tzortzis hakkında suç duyurusu

Atatürk'e hakaret eden yazar hakkında suç duyurusu

Fitre bedeli ne kadar belli oldu

Fitre bedeli belli oldu

Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı!

Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.