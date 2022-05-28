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  4. İzmir'de korkutan yangın! Lüks araçları kurtarmak için seferber oldular

İzmir'de korkutan yangın! Lüks araçları kurtarmak için seferber oldular

28.05.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Gaziemir ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Çıkan yangın bir oto galerinin lastik deposuna sıçradı. Galeri sahibi ve yakınları park halindeki lüks araçları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

İzmir'de korkutan yangın! Lüks araçları kurtarmak için seferber oldular

Yangın, akşam saatlerinde Binbaşı Reşatbey Mahallesi Akçay Caddesi İZBAN tren raylarına yakın bir noktadaki otluk alanda meydana geldi. İddiaya göre, otluk alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Bu esnada alevler Serkan G.’ye ait oto galerinin yanında bulunan lastik deposuna sıçradı. Yüzlerce lastik alev alırken, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibince alevlere müdahale başladı.

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LÜKS ARAÇLARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Yangın haberini alan galeri sahibi Serkan G. ve yakınları da itfaiye ekipleri ile alevlere müdahale ederken, lastik deposuna yakın noktada park halinde bulunan araçları kurtarmak için seferber oldu. Lüks araçlar güvenli bölgeye çekilirken, iki aracın yangın dolayısıyla zarar gördüğü öğrenildi.

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BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Öte yandan, alevlere müdahale etmek isterken dumandan etkilenen Gökhan A.’ya olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince müdahale edilirken, itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

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yangın İzmir
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